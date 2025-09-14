Dans cet entretien, Ousmane Ba, le directeur de l'école élémentaire Niangal 2, nous parle des avantages des cantines scolaires pour les élèves, mais aussi pour les parents d'élèves qu'ils sont. Il évoque également comment elles luttent contre certaines maladies liées à la mauvaise alimentation, ainsi que contre les absences des potaches.

Directeur, quelle est l'impact des cantines scolaires sur les résultats des élèves de votre établissement scolaire ?

Merci de me donner l'opportunité de parler des cantines dans notre localité. Ces cantines jouent un rôle très important en milieu scolaire et nous permettent de régler beaucoup de choses, surtout par rapport à l'hygiène alimentaire des élèves. Nous vivons dans un milieu où la communauté n'accorde pas assez d'importance ni d'attention à l'alimentation de leurs enfants, aussi bien à l'école que dans la rue. Aujourd'hui, les cantines scolaires prennent en charge une partie de cet aspect qui me semble primordial.

Quelle est leur impact sur les résultats des élèves ?

Le rôle de ces cantines vient en appoint dans le combat que je mène dans mon école, c'est-à-dire l'interdiction systématique des friandises chinoises au sein de l'établissement. Un diagnostic des structures sanitaires a révélé des cas précoces de diabète chez les enfants, surtout au préscolaire, ce qui a un impact négatif sur leur cursus scolaire.

L'implantation des cantines scolaires ne pourrait qu'avoir un effet positif sur les résultats scolaires des enfants : les règles d'hygiène élémentaires sont respectées, l'assiduité et la régularité suivent.

Pouvez-vous faire une comparaison entre les résultats avant la cantine et ceux d'après, surtout en termes de taux de réussite ?

Avant les cantines scolaires, les vendeuses n'avaient que des friandises chinoises, des petits pois, des spaghettis et du pain au thon à proposer. Certains élèves se plaignaient de maux de ventre à cause de ces friandises, ce qui occasionnait souvent des absences et se répercutait sur leurs résultats scolaires.

Aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer l'initiative des cantines scolaires : nous avions des taux de réussite globale avoisinant les 65 %, mais actuellement nous en sommes aux environs de 75 %, voire 80 % dans certains établissements.

Avez-vous des suggestions à faire sur la gestion des cantines scolaires au niveau étatique ?

Au niveau étatique, il est important de souligner qu'il est urgent de mettre en place une structure dont le rôle serait d'accompagner les cantines scolaires et d'organiser des visites d'écoles. Cela permettrait de sensibiliser les populations, les élèves et les parents d'élèves aux risques qu'il y a à consommer des denrées nuisibles à la santé de leurs enfants, ainsi qu'aux conséquences que ce fléau pourrait engendrer dans leur cursus scolaire.

Pensez-vous que les cantines scolaires peuvent faire hausser le niveau de réussite des élèves, vu qu'il est actuellement très bas ?

Je pense qu'avec une bonne dose de sensibilisation en parfaite collaboration avec les acteurs et partenaires de l'école, des résultats probants peuvent voir le jour d'ici peu.

Peut-on avoir une idée sur le nombre d'élèves qui sont pris en charge par la cantine et les conditions d'adhésion ?

En ce qui concerne mon école, au début, plus de la moitié de l'effectif de l'école était pris en charge par la cantine scolaire, mais aujourd'hui la tendance a baissé. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est essayer d'impliquer tous les acteurs et penser à varier les plats à servir tout en tenant compte de la réalité du milieu.

Pour les conditions d'adhésion, il n'y en a pas à ma connaissance. Il suffit de saisir le point focal de la cantine scolaire pour y adhérer.

Cheikh THIAM