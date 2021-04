Ibrahima Ndiaye, Cheikh Sarr Dièye et Yoro Khouma ont écopé, chacun, de 3 ans d’emprisonnement ferme. Ils ont été reconnus coupables des délits d’association de malfaiteurs et de vol commis la nuit avec effraction et port d’arme. En plus de la peine, ils vont payer la somme de 100 mille francs CFA au boutiquier Mamadou Diouf.

Ibrahima Ndiaye, Cheikh Sarr Dièye et Yoro Khouma sont tous des récidivistes. Ils ont été condamnés chacun, dans le passé, à 2 ans de prison ferme. Mais leur séjour carcéral ne leur a pas servi de leçon. Après avoir été graciés en décembre 2020, ils ont quitté Kolda, direction Pata, dans le département de Médina Yoro Foula.

Arrivés dans cette localité située à 66 km de Kolda, sa capitale régionale, les trois prévenus ont repris de plus belle leurs activités criminelles. Sachant que Mamadou Diouf ne fait pas de transfert d’argent, ils se sont néanmoins rendus dans sa boutique, dans la journée du 5 avril 2021. Une fois sur les lieux, ils ont prétexté vouloir effectuer un transfert d’argent via Wawe pour, en réalité, repérer les lieux.

Tard dans la nuit, les trois compères sont revenus sur les lieux. Munis d’un passe-partout, ils ont réussi à s’introduire à l’intérieur de la boutique de Mamadou Diouf, pour emporter 94 téléphones portables, deux ordinateurs, deux tablettes et huit casques bluetooth. Après leur forfait, ils ont pris la poudre d’escampette.

A la barre ce mercredi, Ibrahima Ndiaye a reconnu les faits, tandis que Cheikh Sarr Dièye et Yoro Khouma ont préféré nier, prétextant qu’ils étaient en Gambie, au moment des faits. ‘’Nous étions en Gambie où on avait un chantier. Nous ne connaissons pas le nommé Ibrahima Ndiaye’’, ont-ils dit. Mais, à la question de savoir comment le numéro de téléphone de Cheikh Sarr Dièye s’est retrouvé dans le portable d’Ibrahima Ndiaye, ils n’ont pu donner que des arguments fallacieux qui n’ont pas convaincu le tribunal.

Ils ont été reconnus coupables des délits d’association de malfaiteurs et de vol commis en réunion avec effraction et port d’arme, et condamnés chacun à 3 ans d’emprisonnement ferme.

A leur sortie de prison, ils vont payer au boutiquier la somme d’un million de francs CFA pour tout préjudice subi. Les objets dérobés ont été restitués.