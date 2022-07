‘’D’une rive à l’autre’’. C’est le nouveau livre écrit par le ministre du Commerce et des PME, par ailleurs tête de liste de la coalition départementale de BBY de Keur Massar. Aminata Assome Diatta, avec ce bouquin, veut dire à l’ensemble des Sénégalais que tout est possible, naturellement si on se donne les moyens.

‘’On peut changer de rive. Pourquoi je le dis ? Parce que je ne crois à aucune fatalité ni à la fatalité de naissance. Je crois au travail, à la réussite au bout de l'effort. Jeunes du département de Keur Massar, je vous l'ai toujours dit, vous êtes l'avenir de ce département, sa vitalité, son capital, son fer de lance. Jeunes Massaroises et Massarois, ce département est le vôtre, son avenir dépend de vous, de votre détermination.

Mais je reste convaincue que c'est ensemble que nous allons changer la vie des habitants de ce département. Je connais vos difficultés, vos aspirations. Et vous savez que j'ai la solution à vos problèmes. Souvenez-vous, ces solutions, je les ai déclinées dans mon projet municipal’’, a confié hier le ministre lors de la cérémonie de dédicace. ‘’Parce que j'ai toujours pensé que c'est possible d'inventer une nouvelle politique de jeunesse capable de vous motiver et de vous accompagner sur votre chemin de réussite. Cette politique doit permettre à chacun de vous de se dire que c'est possible pour moi aussi. Comme cela a été possible pour votre ‘Badiène’ locale : Aminata Assome Diatta.

C'est pour cette raison que j'ai tenu, à ce moment précis de la campagne, à organiser cette dédicace thématique. Je vous dis que cette élection, comme la précédente, et même les futures se gagneront avec la jeunesse. Pour être clair, la victoire vous appartient. Sur le plan national et local. Les futurs députés du département de Keur Massar dépendront de vous’’, a-t-elle dit.