Le Sénégal vit une période de son histoire marquée par plusieurs foyers d’insécurité. A Sandiara, dans le département de Mbour, c’est une des usines de la zone industrielle qui a été attaquée par des malfrats, ce lundi. L’un d’eux a perdu la vie durant l’opération de sauvetage des gendarmes.

Le plan de la bande de malfaiteurs qui a voulu prendre d’assaut l’usine Solance de Sandiara a foiré. En effet, l’opération ne s’est pas déroulée comme prévu par les assaillants. Grâce à l’intervention de la gendarmerie qui a rappliqué dare-dare pour assurer la sécurité des personnes et des biens qui étaient dans l’entreprise de fabrication de batteries. C’est sur ces entrefaites que l’un des bandits a été atteint par les homme en bleu.

Gorgui Guèye, Coordinateur chef de sécurité de l’usine, raconte : ‘’Il y a eu un mort du côté des assaillants au cours des échanges de tirs avec la gendarmerie qui s’est déployée très rapidement sur les lieux de l’intervention.’’ Revenant sur les faits, Gorgui Guèye poursuit : ‘’Vers les environs de 3 h 30 mn, voire 4 h dans la nuit du lundi au mardi, des individus armés, au nombre de 20 à bord de 4X4, ont fait irruption sur le site et ont tenu en respect la sécurité et aussi les travailleurs de l’usine qui étaient dans les ateliers et au niveau des logements.’’ Ainsi, en tout et pour tout, ‘’il y a eu quatre blessés du côté des travailleurs indiens et un du côté de la sécurité, en plus du mort survenu au cours des échanges de tirs avec la gendarmerie’’.

Selon le chef de la sécurité de l’usine encore sous le choc, ‘’la sécurité requiert de l’anticipation, parce que, dans notre travail, on prévient et on anticipe ce genre de chose’’. C’est pour cette raison qu’il invite les autorités à renforcer l’arsenal sécuritaire pour assurer la quiétude des honnêtes citoyens et investisseurs étrangers qui participent activement à la relance de l’économie et à l’émergence du pays.

‘’Aujourd’hui, on voit des investisseurs étrangers qui ont injecté beaucoup de milliards, comme dans cette usine qui a été construite à coups de milliards. Et à côté, il y a d’autres usines qui sont en train de voir le jour. Ceci devrait être accompagné par une excellente politique de sécurité’’, ajoutes Gorgui Guèye. Pour qui, ‘’il faudrait qu’on pense à renforcer les capacités de la gendarmerie et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. D’ailleurs, pourquoi ne pas avoir dans cette zone qui est une zone industrielle, à l’image de ce qu’on a à Dakar, une unité de la gendarmerie et une unité des sapeurs-pompiers, pour être en mesure de prévenir les risques de toute nature ?’’, se demande le chef de la sécurité de l’usine.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)