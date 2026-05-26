À quelques jours de la célébration de la Tabaski, le ministère des Transports terrestres et aériens a renforcé son dispositif pour faciliter les déplacements des voyageurs vers les régions. Le directeur général des Transports routiers, Ababacar Fall, s’est rendu samedi à la gare des Beaux-Maraîchers de Pikine pour évaluer les préparatifs mis en place en perspective des grands départs.

Comme à chaque veille de fête religieuse, les autorités entendent fluidifier le transport des populations désireuses de rejoindre leurs familles. Cette année, le ministère dit avoir anticipé en mettant en place un dispositif couvrant plusieurs points stratégiques de départ à Dakar et dans sa périphérie.

« On a réservé six sites pour le transport des Sénégalais. Il s’agit de la gare des Beaux-Maraîchers, de l’esplanade du stade Amadou Barry, de Rufisque, de Diamniadio, de Grand Yoff et de l’esplanade de l’Arène nationale. Les anciens sites seront maintenus », a indiqué Ababacar Fall. Après sa visite à la gare des Beaux-Maraîchers, le directeur général s’est voulu rassurant sur l’état des préparatifs. « Quand on est venu au niveau de la gare, on s’est rendu compte que toutes les dispositions ont été prises. Tout ce qui a été dit a été fait », a-t-il assuré, avant d’exprimer l’espoir de voir les voyageurs rallier leurs destinations « dans les meilleures conditions de confort et de sécurité ».

...Selon lui, le contexte de cette année présente plusieurs particularités. La suspension de l’interdiction du transport de nuit devrait permettre de répondre plus efficacement à la demande. À cela s’ajoute le démarrage des vacances scolaires depuis vendredi, offrant une période plus étendue pour absorber le flux des voyageurs. « Cette année, on n’aura pas de problèmes d’offres. (…) On espère avoir une fenêtre assez grande entre aujourd’hui samedi, dimanche, jusqu’à mercredi pour pouvoir transporter le maximum d’usagers », a expliqué M. Fall. Le responsable a également lancé un appel à l’endroit des voyageurs, les invitant à éviter toute précipitation, estimant que les dispositions nécessaires ont été prises pour gérer les départs dans de bonnes conditions.

Aux chauffeurs, il a rappelé l’importance du respect des règles de prudence sur les routes en cette période de forte affluence. « On ne peut pas gagner en trois jours ce qu’on n’a pas gagné en 364 jours. Donc le mot d’ordre, c'est la sécurité routière à 100 % », a-t-il insisté. Ababacar Fall a enfin précisé que le ministère a déployé un système de veille sur l’ensemble des sites retenus, conformément aux instructions du ministre, afin de suivre en temps réel deux priorités : la sécurité routière et le respect des tarifs du transport. « Le ministre nous avait instruits de tout faire pour surveiller en temps réel tout ce qui concerne la sécurité routière et la question de la tarification. (…) Il y a tout un dispositif qui est en place pour pouvoir intervenir en cas de décalage entre ce qui était prévu », a-t-il conclu.