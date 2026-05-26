60 ans Nestlé 

La cérémonie de célébration des 60 ans de présence de Nestlé au Sénégal a été présidée avant-hier par l'ancien ministre de l’Industrie et du Commerce. L'occasion pour Serigne Guèye Diop de saluer le parcours d’une entreprise qu’il considère comme un acteur historique de l’économie sénégalaise. "Nestlé a accompagné notre indépendance avec la proximité symbolique entre les 66 ans du Sénégal indépendant et les 65 années d’implantation du groupe dans le pays.

Nestlé représente un symbole d’efficacité et de responsabilité sociétale, notamment à travers ses investissements dans la formation et ses initiatives sociales. C'est pour cette raison que je voudrais insistémer sur la nécessité d’accélérer l’industrialisation du Sénégal, considérée comme un levier essentiel de souveraineté économique" a-t-il confié. Avant de rappeler que un projet gouvernemental de création de 45 nouvelles zones industrielles afin de transformer le Sénégal en une économie davantage tournée vers la production locale. Dans ce sens, il a invité les investisseurs à renforcer leur présence dans les régions à fort potentiel agricole, notamment en Casamance.

Ancien ingénieur-chercheur chez Nestlé durant 25 ans, le ministre a également évoqué son parcours au sein du groupe et sa participation au développement de produits de la gamme Cérélac, notamment « Cérélac Mil ».

Pour sa part, l’administrateur de Nestlé Sénégal, Issa Sonogo, a placé cette célébration sous le signe de l’avenir. Il a présenté "Nestlé for Good", une ambition axée sur la nutrition, la jeunesse, les communautés et l’environnement. "Ce monument ne regarde pas le passé, il ouvre sur l’avenir. Ce soir, nous ne célébrons pas qu’un anniversaire, nous lançons une ambition, nous affirmons une promesse", a-t-il ajouté.

Le dirigeant a mis en avant les actions de Nestlé en faveur de l’amélioration nutritionnelle, de l’alphabétisation des femmes, de l’emploi des jeunes et de la protection de l’environnement, notamment à travers l’installation de panneaux solaires et des initiatives de réduction de l’empreinte écologique.

Après 65 ans de présence au Sénégal, Nestlé affirme vouloir renforcer sa proximité avec les communautés locales et accompagner les ambitions économiques du pays.

Dans leurs discours respectifs, Serigne Guèye Diop et Issa Sonogo ont finalement porté une même vision : celle d’un Sénégal industrialisé, créateur d’emplois et de valeur ajoutée, où les entreprises privées jouent un rôle majeur dans la transformation économique et sociale du pays.