Les 15 supporters sénégalais encore en prison à Rabat à la suite des incidents de la finale du 18 janvier 2026 ont retrouvé leurs familles respectives après plus de quatre mois loin de leur pays. Livrés comme des malfrats par le Royaume chérifien, ils ont été accueillis comme des héros à Dakar.

Quatre mois après la finale de la CAN 2025, très agitée, du 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, les supporters sénégalais détenus et condamnés par la justice marocaine ont finalement recouvré la liberté. Après les trois premiers rentrés en avril dernier, c’est au tour des 15 restants de retrouver leurs familles respectives à la faveur d’une grâce royale. Dans un communiqué paru samedi dernier, le cabinet royal a avancé des raisons fondées sur « les relations fraternelles séculaires qui lient le royaume du Maroc et la République du Sénégal, et à l’occasion de l’avènement de l’Aïd al-Adha ». Ainsi, selon la même source, le roi du Maroc « a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, sa grâce royale aux supporters sénégalais ».

Pour sa part, le président de la République a salué l’élan humanitaire de la décision du roi du Maroc. « Nos compatriotes, retenus au Maroc à la suite des incidents survenus en marge de la Coupe d’Afrique des Nations, sont libres. Ils retrouveront bientôt les leurs, par la Grâce Royale que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu leur accorder à l’occasion de l’Aïd el-Kébir. J’adresse à Sa Majesté mes remerciements les plus sincères pour cette décision empreinte de clémence et d’humanité. Le Sénégal et le Maroc cultivent une fraternité ancienne, que ce geste, une fois encore, vient honorer. »

2 millions FCFA et un mouton à chacun

Aussitôt après l’annonce de leur libération, les 15 supporters n’ont pas perdu de temps pour quitter le Royaume chérifien. Arrivés dans la nuit de samedi à Dakar, ils ont été reçus par leurs familles, leurs camarades des comités de supporters des Lions et le chef de l’État. Ce dernier a salué les « soldats » de retour au « bercail de gloire après une campagne victorieuse ». Par « leur courage, leur dignité, ils ont démontré qu’ils ont le sang de lion et qu’ils sont des champions », a déclaré Bassirou Diomaye Faye. Il a invité les concernés à « dépasser cette étape et marcher la tête haute et la posture fière ». Pour les accompagner dans cette phase de reprise en main de leur vie, notamment à l’approche de la fête de Tabaski, le président de la République a pris l’engagement d’accompagner les 18 supporters qui étaient détenus à Rabat. Le chef de l’État a offert deux millions de francs CFA et un mouton à chacun, selon les informations du quotidien national Le Soleil.

La libération des supporters sénégalais arrive comme une bouffée d’oxygène qui vient redonner de la vitalité aux relations de fraternité entre le Sénégal et le Maroc. Ce dernier avait usé de la voie judiciaire pour essayer de contenir la frustration des Marocains causée par la perte de la finale, alors qu’ils espéraient reconquérir le titre continental après cinquante ans d’attente. Malgré les appels à libérer les mis en cause par la partie sénégalaise, le Royaume chérifien est allé jusqu’au bout de sa logique punitive. À la suite des condamnations à des peines allant de trois mois à un an d’emprisonnement, la partie marocaine avait jugé ces peines minimes et avait interjeté appel. À la mi-avril, la juridiction d’appel a confirmé la décision en première instance. Ce qui a abouti à la sortie de prison de trois des 18 supporters ayant déjà purgé leur peine. Après avoir apaisé sa déception sur ces inconditionnels des Lions, Rabat livre ses prisonniers à Dakar.

LOUIS GEORGES DIATTA