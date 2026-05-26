La 138e édition du pèlerinage national marial de Popenguine s’est tenue ce week-end et le lundi de Pentecôte autour du thème : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Cette année, le diocèse de Ziguinchor a été à l’honneur. C’est pourquoi la messe solennelle a été dirigée par l’évêque dudit diocèse, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga. Dans son homélie, il a magnifié la figure de la Vierge Marie.

Le temps du week-end et du lundi de Pentecôte, comme il est de coutume, tous les chemins ont mené les fidèles catholiques du Sénégal et d’autres pays de la sous-région à Popenguine pour les besoins de la 138e édition du pèlerinage national marial de l’Église catholique de notre pays. Le thème de cette année, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu », comme ceux des années précédentes, s’est axé sur la Vierge Marie, mère du Seigneur Jésus-Christ.

L’évêque de Ziguinchor, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, qui a célébré la messe solennelle du lundi devant des milliers de fidèles et d’invités au nouveau sanctuaire de la cité mariale, a magnifié dans son homélie celle qui est considérée comme étant la mère de l’Église, à savoir la Vierge Marie. Le prélat a, à cette occasion, présenté l’Immaculée Conception comme « un modèle de foi, de courage et d’intériorité ».

Le religieux a souligné que plusieurs passages de l’Évangile font état de cette invite faite à la mère du Christ à recevoir sans crainte cette grâce divine qui lui est accordée. C’est ainsi qu’il est revenu sur l’annonce faite par l’ange Gabriel à Zacharie puis à Marie, telle que rapportée dans l’Évangile selon saint Luc. « L’ange Gabriel, dont le nom signifie “la force de Dieu” ou “Dieu est ma force”, vient annoncer à un vieillard et à une jeune fille un temps d’abondance de grâce », dit-il d’emblée dans son homélie.

Mgr Manga a rappelé que l’ange s’était d’abord présenté à Zacharie pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste, avant d’être envoyé à Nazareth auprès de Marie. « Avant même d’annoncer à Marie l’objet de sa visite, l’ange Gabriel la salue avec ces mots forts : “Je te salue, comblée de grâce” », souligne-t-il. L’évêque de Ziguinchor a décrit Marie comme « une femme courageuse », capable d’accueillir l’inattendu avec confiance et discernement. « Elle cherche à comprendre le sens et le contexte du message de Dieu. Marie tient ensemble le cœur et la raison », explique-t-il.

L’évêque a également insisté sur la profondeur spirituelle de la mère du Christ, évoquant les passages bibliques où elle « retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur ». L’animation liturgique de la messe solennelle de cette 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine étant dévolue à la coordination des chorales du diocèse de Ziguinchor, les choristes ont su donner à l’événement une ambiance empreinte de recueillement, ponctuée de chants liturgiques et de prières.

Pape Mbar Faye.