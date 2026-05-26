Après la messe solennelle présidée par l'évêque de Ziguinchor, Mgr Jean-Baptiste Walter Manga, la cérémonie officielle de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine a réuni le comité d’organisation et ses invités. Devant le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Me Mouhamadou Bamba Cissé, l’archevêque de Dakar, Mgr André Guèye, s’est dit préoccupé par le climat social au Sénégal.

Comme la messe solennelle, la cérémonie officielle est devenue, elle aussi, un moment incontournable du pèlerinage marial de Popenguine. Cette année, l’événement est survenu dans un contexte particulier marqué par la dissolution du gouvernement suite au limogeage du Premier ministre vendredi soir.

En dépit de cette situation, le principe de la continuité de l’État a été assuré. Des ministres sortants, dont la délégation a été conduite par Me Mouhamadou Bamba Cissé, chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ont représenté le pouvoir central à cette cérémonie.

Me Mouhamadou Bamba Cissé a tenu d’emblée à souligner que le pèlerinage marial de Popenguine est un « haut lieu privilégié de communion » dans le renforcement du dialogue, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble au Sénégal.

« Le pèlerinage marial de Popenguine demeure un lieu privilégié de communion, de prière et d’espérance partagée », a notamment déclaré Me Mouhamadou Bamba Cissé, avant de saluer la mobilisation des fidèles catholiques ainsi que l’engagement des autorités religieuses en faveur de la paix et de la stabilité du pays.

Le ministre sortant de l’Intérieur a insisté sur la nécessité de préserver l’unité nationale dans un contexte international marqué par les crises sécuritaires, les conflits et les défis climatiques.

« Les nations se construisent dans la confiance, la responsabilité, l’inclusion, l’écoute mutuelle, l’espérance partagée et la paix », a-t-il fait valoir, appelant les Sénégalais à demeurer unis malgré leurs différences de convictions ou de sensibilités.

Selon lui, le Sénégal doit continuer à faire de la coexistence pacifique et du dialogue entre communautés religieuses l’un des socles de sa stabilité et de sa cohésion.

L’archevêque de Dakar appelle à un dialogue sincère et inclusif !

Prenant la parole au nom de l’Église catholique, l’archevêque de Dakar, André Guèye, a exprimé sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour « la reprise des travaux du nouveau sanctuaire » de Popenguine ainsi que pour l’appui apporté à l’organisation du pèlerinage marial.

Le religieux a formulé des prières pour la paix, l’unité et la stabilité nationale, de l’Afrique et du monde entier.

L’archevêque de Dakar, André Guèye, s’est dit, lundi, préoccupé par un « climat social lourd de clivages et de dissensions aux relents politiques » au Sénégal, appelant à un dialogue sincère et inclusif entre les différentes composantes de la nation.

S’exprimant lors de la cérémonie officielle de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, le religieux a affirmé que l’Église « partage avec les populations sénégalaises ses inquiétudes » face à « la prééminence de la chose politique sur les difficultés économiques, sociales et sociétales ».

« Cette crainte est celle d’une société sénégalaise inquiète face à un climat social lourd de clivages et de dissensions aux relents politiques, qui sacrifie sur l’autel des intérêts partisans les aspirations légitimes des citoyens à un mieux-être, à de meilleures conditions de vie et à un meilleur vivre-ensemble », a dit Mgr Guèye.

Devant les autorités administratives, religieuses, diplomatiques et coutumières présentes à la cérémonie, le religieux a plaidé pour « un dialogue respectueux, franc et ouvert », impliquant notamment les enseignants, élèves, étudiants, paysans, syndicats et travailleurs de tous les secteurs.

Selon lui, « le Sénégal a aujourd’hui plus que jamais besoin des énergies de tous ses fils et filles » afin de relever les défis actuels et de « se réinventer ».

Mgr André Guèye a toutefois salué « la volonté affichée par le chef de l’État de perpétuer la tradition du dialogue », qu’il considère comme un substrat culturel propre au Sénégal.

Le dignitaire de l’Église a exhorté les forces vives de la nation à privilégier « les intérêts et préoccupations des populations à la base » et à faire du dialogue « un style de vie permanent, franc, respectueux, inclusif, participatif, constructif et proactif ».

Revenant sur le thème du pèlerinage marial de cette année, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu », l’archevêque de Dakar a évoqué les multiples inquiétudes qui traversent la société, notamment celles des jeunes confrontés au chômage, à l’exclusion sociale et aux incertitudes sur leur avenir.

Il a également exprimé sa solidarité avec le monde paysan, confronté aux conséquences des crises socio-économiques et aux appréhensions liées à des hivernages « de plus en plus incertains ».

L’archevêque de Dakar a également salué la présence de la communauté musulmane et des familles religieuses à l’événement, magnifiant, dans le même sens, le vivre-ensemble sénégalais.

Placée sous le thème « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu », cette 138e édition du pèlerinage marial national avait pour diocèse invité d’honneur celui de Ziguinchor.

La cérémonie officielle a réuni plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses et politiques, en présence de milliers de pèlerins venus de différentes localités du Sénégal et de la sous-région.

Pape Mbar Faye (Correspondant à Mbour)