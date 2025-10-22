Audit de l’OACI  

Le Sénégal fait l’objet, du 20 au 27 octobre 2025, d’un audit de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) à travers l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). Cette évaluation vise à mesurer la capacité du pays à superviser la sécurité et à enquêter sur les accidents et incidents d’aviation. Le Sénégal ouvre une nouvelle page dans le renforcement de la sécurité aérienne avec le lancement hier d’un audit de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

L’audit s’inscrit dans le cadre du Programme universel d’audit de surveillance continue de l’aviation (USOAP-CMA) de l’OACI. Il porte sur l’organisation, la législation aéronautique de base et surtout l’enquête sur les accidents et incidents d’aviation. Après les avancées reconnues lors de la 42e Assemblée de l’OACI à Montréal, le Sénégal ambitionne d’améliorer à nouveau ses scores à l’issue de cette évaluation.

Lors de la cérémonie d’ouverture tenue ce lundi 20 octobre à Dakar, le directeur général de l’ANACIM, le Dr Diaga Basse, a rappelé les progrès réalisés depuis les derniers audits de 2019 et 2024. Selon lui, le Sénégal a actualisé son cadre législatif et réglementaire, renforcé les capacités humaines et techniques de son autorité de l’aviation et amélioré les procédures d’enquête sur les accidents et incidents d’aviation.

...Au nom du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, le Dr Basse a réaffirmé la disponibilité et l’engagement du Sénégal à coopérer pleinement avec la mission de l’OACI. « Ces efforts traduisent la volonté de l’État de garantir la sécurité et la sûreté des opérations aériennes, conditions essentielles à la confiance du public et au développement durable du secteur », a-t-il ajouté. Le chef de l’équipe d’audit, Frédéric Prillieux, a salué la démarche du Sénégal et rappelé l’objectif du programme, qui est de mesurer et de renforcer de manière continue les performances de sécurité des États et du système aéronautique mondial. Présent à la rencontre, le directeur du Bureau d’enquête et d’analyse pour la sécurité de l’aviation civile (BEA Sénégal), Mamadou Gningue, s’est montré confiant. « Notre système d’aviation civile sortira de cet audit ragaillardi », a-t-il déclaré. L’ANACIM a d’ores et déjà annoncé la tenue prochaine d’un second audit, consacré cette fois aux services de la navigation aérienne.