Le Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est réuni, hier, dans les locaux de ladite fédération. Les travaux ont duré toute une journée, à la fin desquels le président de la FSF, Augustin Senghor, a fait une déclaration synthétisant les différentes décisions qui sont ressorties de ce conclave. Le point le plus attendu, la date de l'Assemblée générale, a été réglé par les hauts dirigeants du football sénégalais. Elle aura lieu lors du week-end du 29 et 30 mai prochain, pour le renouvellement des instances.

Enfin, l’Assemblée générale

‘’À cause de la Covid-19, nous étions restés presque une année et demie sans Assemblée générale. En novembre 2020, nous avons tenu l’AG pour l’exercice 2019. Mais cette fois-ci, nous allons nous mettre à jour. On va la tenir à la date du 29 ou 30 mai. Ce sera l’occasion de soumettre à l’AG les commissions. Après concertations, les deux commissions ont été mises en place. Il s’agit de la commission électorale, donc commission de première instance qui va organiser les élections, les superviser et proclamer les résultats. Et la commission d’appel qui sera chargée, en cas de contentieux, de trancher les litiges éventuels en second ressort.

Nous avons reçu les dossiers d’affiliation d’une dizaine de clubs. Mais leur affiliation ne pourra pas prendre effet cette saison, pour protéger l’intégrité des élections, stabiliser le fichier électoral et éviter des polémiques inutiles. Il y a aussi une demi-douzaine de clubs dans une situation d’inactivité depuis deux ans. Nous avons décidé qu’ils ne pourront pas participer aux activités fédérales, compétir ou jouir de leurs droits, lors des assemblées générales, comme le prévoient les textes.’’

Le foot local sous toutes ses formes

‘’Pour les compétitions nationales, il s’est agi, à mi-parcours de la saison, de faire le point. Nous avons passé en revue toutes les compétitions, pour non seulement prendre le pouls de chaque championnat, mais aussi arrêter des décisions par rapport aux suites de ces championnats. Aujourd’hui, on se plaît à dire qu’à tous les niveaux, les compétitions se tiennent normalement, la Ligue professionnelle s’est tenue de manière régulière et sans accro. La LFA, avec le National 1 et le National 2 aussi, a soutenu un bon rythme et on est effectivement à terme. Globalement, dans la majorité, les ligues régionales ont commencé des championnats régionaux seniors et la fédération vient de mettre à la disposition de l’ensemble des 14 ligues un montant de 45 millions pour les soutenir dans la tenue de l’ensemble des compétitions, mais particulièrement les compétitions de jeunes. D’ailleurs, sur les 14 ligues régionales, à peu près une dizaine a débuté la compétition chez les jeunes. C’est donc la confirmation du démarrage du championnat U17 financé par la Fifa et qui va regrouper, sur toute l’étendue du territoire, 67 équipes. Ce sera un championnat par zone qui sera piloté par la DTN, qui nous permettra, pour la première fois, d’avoir un championnat national U17.

En ce qui concerne le football féminin aussi, pratiquement, les deux divisions voient leurs championnats toucher à leur fin. Mais on a constaté quand même beaucoup de contentieux en suspens. Il a été décidé de saisir les juridictions compétentes de la fédération pour que les commissions de discipline puissent vider tous les contentieux, de sorte qu’à la fin de la saison, on puisse avoir une position claire par rapport aux montées et aux descentes.’’

Bilan et perspectives de l’équipe nationale A

‘’Nous avons passé en revue l’évaluation des éliminatoires de la Can. A ce niveau-, le comité a marqué sa satisfaction pour cette nouvelle qualification de l’équipe A. Mais tout en considérant que c’est presque devenu la norme pour le foot sénégalais de participer aux différentes Can. Aussi, nous sommes revenus sur la prestation de l’équipe, lors des deux derniers matches. Moi-même et les membres du comité d’urgence qui avaient rencontré le coach après ces matches-là avons eu à rendre compte de cela. Si, globalement, les membres du Comité exécutif ont salué le fait que l’équipe est en progression constante, en termes de résultat, il a été émis le vœu que l'entraîneur se rapproche davantage des centres de décision et qu’il soit à l’écoute des centres de décision, pour que la situation qui s’est passée lors du match contre l’Eswatini puisse être évitée, même si on sait que, de nos jours, aucun match ne peut être gagné d’avance. Je pense que tout ça a fait l’objet d’une bonne note et qu’à ce niveau, la fédération aussi a décidé de faire le suivi rapproché avec l’équipe nationale, pour qu’on puisse anticiper sur cette situation.

Aujourd’hui, nous sommes tournés vers la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde. Pour le mois de juin, on a deux matches importants : d’abord, ici le samedi 7 juin à 19 h, et le Congo a décidé de nous recevoir le 13 juin, sous réserve de la confirmation des dates et horaires par la Caf. Dans l’optique de pouvoir organiser nos compétitions dans de meilleures conditions, on a fait le point sur l'état des travaux de remise à niveau du stade Lat Dior, parce qu’aujourd’hui, on a quelques difficultés avec la Caf concernant les exigences à remplir pour pouvoir bénéficier de l’homologation définitive. Nous sommes en train de travailler d’arrache-pied pour non seulement équiper toutes les tribunes avec des sièges avec dossiers, mais aussi reprendre les vestiaires et mettre des toilettes dans la tribune découverte et virages, parce qu’il y en avait pas. De plus, travailler à avoir un gazon de qualité. Plus que par rapport à une éventuelle injonction de la Caf, c’est le souci de rendre meilleures les prestations de notre équipe nationale. Plus la pelouse sera bonne, mieux ce sera. Le stade est d’ailleurs fermé par le ministre, à notre demande, pour nous permettre de le remettre à niveau.’’

SOKHNA ANTA NDIAYE (STAGIAIRE)