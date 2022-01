Malgré son potentiel, Keïta Diao Baldé n’est toujours pas parvenu à s’assumer en sélection nationale. En l’absence d’Ismaïla Sarr, l’attaquant de Cagliari n’a pas profité de l’occasion pour se faire une place de titulaire avec les Lions. Une méforme qui dure et qui tient à ses saisons heurtées, depuis quelques années.

A l’image de la sélection nationale du Sénégal, Keïta Diao Baldé n’est pas encore au top, à la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021. Pour avoir déjà disputé deux Can (2017 et 2019), l’attaquant de Cagliari fait partie des cadres de l’effectif d’Aliou Cissé. Comme ses compères de l’attaque, le natif d’Arbúcies (Espagne) n’est pas bien entré dans la compétition. Préféré sur le côté gauche contre le Zimbabwe, en l’absence d’Ismaïla Sarr, l’ancien Monégasque a manqué l’occasion de confirmer son statut de taulier dans le dispositif offensif de Cissé. Face à des Warriors combattifs, Keïta Baldé n’a pas apporté la percussion et la créativité escomptées. Peu inspiré et approximatif dans ses gestes, le coach a finalement décidé de le remplacer. Il a cédé sa place à la 64e mn à Habib Diallo.

N’ayant pas convaincu, le joueur formé à la Masia (centre de formation du FC Barcelone) a été relégué sur le banc, lors de la 2e journée face à la Guinée (0-0) au profit de Mame Baba Thiam. Même si ce dernier n’a pas fait mieux contre le Syli national, Baldé n’a pas retrouvé sa place de titulaire face au Malawi (0-0), en match comptant pour la 3e journée.

Il est obligé de se contenter du statut de joker qu’il a même du mal à incarner. Contre la Guinée, c’est seulement à la dernière minute du temps réglementaire (90e) qu’il est entré à la place de Bouna Sarr. C’est du banc qu’il a suivi toute la rencontre face aux Flames.

L’attaquant de 26 ans serait-il sorti des plans du sélectionneur national ? En tout cas, sa contreperformance contre le Zimbabwe l’a desservi. Pour un joueur qui est en quête d’un second souffle, depuis tant d’années, il a manqué une occasion en or de faire briller à nouveau son étoile.

Un joueur ‘’perturbé’’

Beaucoup d’espoirs ont été placés en lui, quand il a rejoint la sélection nationale en mars 2016. Aliou Cissé n’a pas hésité à faire de lui une des pièces maitresses de son attaque. Il s’est montré décisif lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2017 en ouvrant le score contre la Namibie (2-0). Il a récidivé au match suivant face au Cap-Vert (2-0) en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. D’ailleurs, le joueur fait partie des satisfactions de la Can-2017, au Gabon.

Mais depuis cette belle épopée, Diao peine à enchainer les bonnes prestations en sélection nationale. Il a même perdu sa place de titulaire. Malgré cette traversée du désert, le joueur ‘’reste toujours un talent’’, a soutenu Abdoulaye Bâr Diouf. Selon le consultant spécialisé du Calcio italien et agent de joueurs, Keïta Baldé ‘’est juste perturbé par des transferts qui rendent son avenir incertain. A chaque fois, il part sans savoir s’il va rester’’. ‘’Depuis qu’il a quitté la Lazio, il n’est plus tranquille. Il lui manque une préparation digne de ce nom’’.

Formé au FC Barcelone, Keïta Diao Baldé avait tout pour réussir une grande carrière. Arrivé en Italie du côté de la Lazio, le Sénégalais n’a pas mis du temps à s’imposer. Ayant signé son premier contrat pro en 2014, sa marge de progression est allée crescendo, grâce à sa technique et à sa percussion. En 2016-2017, le joueur réalise une saison accomplie (16 buts en 31 apparitions en Serie A). Il est alors dans le collimateur de grandes écuries en Italie et un peu partout en Europe. Face à ses envies de partir, le club romain ne joue pas le jeu.

S’installa alors un bras de fer entre le joueur et le président Claudio Lotito. ‘’Il avait un président qui voulait profiter de lui. Le joueur ne pouvait pas rester dans le club et être un éternel bénévole, avec un petit salaire. Il s’est révolté. Ce qui lui a fait manquer une préparation quand il partait à Monaco. Il avait aussi manqué la préparation de la saison, quand il a rejoint l’Inter Milan. C’était pareil pour la Sampdoria. Quand il a signé à Cagliari, il n’avait pas eu également de préparation. C’est ça qui a un peu mis en difficulté Keïta Baldé’’.

Un joueur en quête de ‘’stabilité’’

Cela fait cinq saisons que l’attaquant des Lions est à la recherche d’un club lui permettant de s’installer dans la durée pour mieux exprimer son talent. C’est dans ce sens que le joueur s’est engagé avec Cagliari durant l’été dernier pour essayer de rebondir. Mais il semble que Baldé ne soit pas encore au bout de ses peines. Son nouveau club est mal embarqué en championnat. L’équipe de la Sardaigne, qui occupe la 18e place (16 pts) est menacée de relégation. ‘’La position du club peut créer un doute dans la tête d’un joueur comme Keïta Baldé qui vient juste d’arriver. De plus, il n’a pas fait la préparation hivernale avec le groupe. Cela se répercute sur ses prestations’’, a analysé Bâr Diouf.

Pour lui, le joueur a besoin de ‘’stabilité’’. Car cela ‘’compte beaucoup dans la carrière d’un joueur. S’il reste dans un club pendant deux saisons consécutives, on verra le vrai Keïta Baldé’’.

‘’On peut toujours compter sur lui’’

Malgré ses difficultés, l’ancien pensionnaire de la Masia reste ce technicien capable de faire des merveilles avec un ballon. A en croire Abdoulaye Bâr Diouf, il peut toujours valoir de bons résultats au Sénégal à la Can. Même du banc de touche, a-t-il indiqué, il peut être d’un grand apport. ‘’Sur le banc, il aura le temps de bien lire les matches pour apporter sa contribution’’.

Pour cela, a-t-il suggéré, il lui faut être ‘’patient’’, avoir de la ‘’tranquillité et de l’écoute’’. ‘’Il doit oublier ce qui se passe dans son club et se concentrer sur la Can. Il peut rebondir à tout moment dans ce tournoi, mais dans le calme, la sérénité’’. Aussi, a-t-il recommandé, l’encadrement de la Tanière doit ‘’accompagner le joueur’’. ‘’Il faut l’aider et ce sera bénéfique pour l’équipe du Sénégal. J’attends toujours Keïta Baldé en forme, avec Sadio Mané et les autres qui sont déjà là’’.

LOUIS GEORGES DIATTA