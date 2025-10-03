Publié le 3 Oct 2025 - 13:24
AUTONOMISATION DES JEUNES ET DES FEMMES DE L’ECONOMIE INFORMELLE

La CNTS et ISCOD s’engagent

 

À Mbour, douze (12) groupements d’intérêt économique (GIE) locaux ont été sélectionnés pour bénéficier d’un programme de renforcement de leur autonomie dans le cadre d’un projet de coopération entre la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et l’Institut syndical de coopération au développement (ISCOD) d’Espagne. Un atelier de lancement du projet a eu lieu en début de semaine dans les locaux de l’IEF Mbour 1.

 

La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et l’Institut syndical de coopération au développement (ISCOD) d’Espagne ont officialisé le lancement d’un projet de coopération à Mbour. Cette initiative est destinée à renforcer l’autonomie des jeunes et des femmes évoluant dans l’économie informelle, particulièrement celles actives dans la transformation des produits agricoles et halieutiques.

Le programme a été inauguré en présence de Ndiouga Wade, secrétaire général adjoint de la CNTS. M. Wade a rappelé la collaboration de longue date entre les deux entités, qui a déjà permis la réalisation de plusieurs projets dans la localité. « Cette fois-ci, nous sommes venus spécialement pour accompagner les travailleuses de l’économie informelle », a-t-il précisé.

Les participantes recevront des formations en syndicalisme, en gestion financière ainsi qu’un renforcement de leurs compétences professionnelles. Un appui en matériel de travail est également prévu. Le projet s’articule autour d’une formation initiale de deux jours, suivie d’un accompagnement sur une durée de deux ans. « Dans leur métier, elles ont besoin d’équipements adaptés, et nous allons les aider à s’en procurer », a insisté Ndiouga Wade.

Un volet important du projet concerne l’accès à la protection sociale. La CNTS entend aider ces femmes à mieux gérer leurs activités et à s’affilier aux institutions compétentes. « La protection sociale est un grand défi pour les femmes de l’économie informelle. Ce projet vise à faciliter leur accès à la santé, à la retraite et à la sécurité sociale », a expliqué le représentant de la première centrale syndicale du Sénégal.

De son côté, Ander Aranguren Lascaud, représentant de l’ISCOD, a souligné l’importance de cette coopération qu’il perçoit comme un acte de solidarité internationale. Selon lui, l’initiative doit permettre d’améliorer les revenus des bénéficiaires tout en renforçant leurs droits sociaux et syndicaux. « Le travail engagé avec la CNTS participe à l’amélioration des conditions de production, à la reconnaissance des droits des GIE et à la mise en place d’un socle de protection sociale durable », a-t-il déclaré. Et d’ajouter que ce type de projet peut également rendre le secteur plus attractif pour les jeunes.

Pour la CNTS, qui étend son action au secteur informel, cette démarche marque une étape significative. Le projet bénéficie du soutien du partenaire espagnol SSF-ISCOD et du département de l’Union européenne, plaçant les femmes travailleuses de Mbour au cœur d’une dynamique de développement local.

Pape Mbar Faye

social
