L'autopont Bourguiba-Front de Terre, l'un des plus longs de la région de Dakar, avec un linéaire de 600 m, sera livré au premier semestre de l'année prochaine. L'annonce a été faite, hier, lors d'une visite de chantier par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, notamment pour sa composante ‘’Infrastructures’’ et particulièrement pour le Programme zéro bac’’, un contrat de type clef en main (conception et réalisation) de ponts et d’autoponts a été signé avec la société française du nom de ‘’MATIERE SAS’’. Parmi les ouvrages projetés, tous les autoponts sont à réaliser dans la région de Dakar et les ponts dans les autres régions. Le programme a pour objectif principal d’impacter positivement la mobilité urbaine et de désenclaver les régions. Il est prévu pour une durée d’exécution de 44 mois à compter de janvier 2019 pour la réalisation de 5 390 m de linéaire de ponts et 11 km de bretelles de raccordements.

En outre, le programme vise le développement économique par la réduction des temps de parcours et une meilleure fluidité des échanges, la diminution du manque à gagner sur le plan économique dû aux difficultés de mobilité urbaine estimé aujourd’hui à 100 milliards F CFA.

À ce jour, les autoponts réalisés et mis à la circulation sont ceux de Keur Gorgui, Saint-Lazare, Yoff, Lobath Fall, Keur Massar et Cambérène.

Le ministre des Infrastructures, Transports terrestres et du Désenclavement a effectué hier une visite de chantier sur les travaux de l'autopont de Bourguiba-Front de Terre. Pour Mansour Faye, le croisement Bourguiba x Front de Terre constitue un nœud qui pose des problèmes pour la fluidité du trafic urbain dans le département de Dakar et indirectement sur l’autoroute Patte d’Oie – Malick Sy. De même, le phénomène est aggravé par la présence du giratoire situé non loin du croisement en question et qui dessert le quartier de Grand-Yoff via Front de Terre.

‘’Afin d’améliorer la mobilité, il est projeté, dit-il, la réalisation d'un passage supérieur pour déniveler le croisement en T entre les axes Bourguiba et Front de Terre, un passage supérieur pour déniveler le croisement Front de Terre et la route de Grand-Yoff, un giratoire au sol pour le croisement Bourguiba et Front de Terre, un giratoire au sol pour le croisement Front de Terre x Route de l’hôpital, la reconstruction du canal de Front de Terre de section 6 m x 2 m sur un linéaire de 350 m, la reprise de tous les réseaux des concessionnaires identifiés sur l’assiette du projet, un aménagement paysager conséquent sur le périmètre de l’ouvrage, une signalisation verticale et horizontale aux normes sur le périmètre de l’ouvrage, une reprise intégrale de l’éclairage public et l’ajout d’un éclairage d’ambiance’’.

L’ouvrage principal, ajoute le ministre, sera constitué d’un passage supérieur de linéaire 560 m en 2 x 2 voies, d’une hauteur libre sous l’ouvrage de 5,5 m pour les deux giratoires, d’un linéaire de raccordement de 112 m, d’aires aménagées pour une surface de 10 000 m².

À terme, il est attendu une amélioration de la mobilité urbaine par l’élimination des conflits au niveau des deux giratoires et la facilitation de la circulation des personnes et des biens, l’augmentation de la capacité de stockage, l’intégration de l’ouvrage dans un contexte urbain en insistant fortement sur l’esthétique avec des aires de stationnement, des espaces publics, un aménagement paysager d’envergure et un éclairage d’ensemble non limité à l’ouvrage.

"Je suis satisfait de l'état d'avancement de cette importante infrastructure. Nous sommes dans un endroit difficiles, car étant en zone urbaine avec plein de commerces. Il y avait aussi des ouvrages de drainage d'eaux pluviales et d'autres réseaux qui n'étaient pas faciles à repérer. C'est dans un endroit et environnement difficile que ce chantier se réalise. L'entreprise est en train de faire un excellent travail. Le délai de 19 mois qui était prévu sera raccourci. Nous pensons terminer ce chantier dans le premier semestre de l'année prochaine. On est confiant de l'engagement de l'entreprise", a confié le ministre.

Il est d'avis que le programme des autoponts règle beaucoup de problèmes à l'échelle nationale avec comme objectif la réalisation de 18 autoponts.