Au Sénégal, en 2024, huit cas de poliomyélite ont été enregistrés. Hier, lors d’une rencontre avec les journalistes en santé, le docteur Alassane Ndiaye, le chargé de la gestion des données au Programme élargi de vaccination, a fait le point de la situation au niveau national, avant de se prononcer sur les défis.

L’Association des journalistes en santé population et développement (AJSPD) a eu comme invité, hier, le chargé de la gestion des données au Programme élargi de vaccination, dans le cadre de ses ‘’Mercredis de l’AJSPD’’, en collaboration avec la fondation Bill et Melinda Gates. L’occasion pour le docteur Alassane Ndiaye de revenir sur la poliomyélite. En 2024, renseigne-t-il, il y a eu au Sénégal huit cas (six à Dakar, deux à Tambacounda).

En effet, précise-t-il, s’agissant de la surveillance environnementale, le pays compte 15 sites. Dans ces sites, deux prélevé mensuels sont faits. D’autant que, fait-il remarquer, un seul cas de polio peut contaminer 200 enfants.

Donc, pour parvenir à l’éradication de cette maladie dans le monde, il va falloir, dit-il, régler un certain nombre de préalables, notamment sécuriser les conflits, mettre fin à l’instabilité politique, lutter contre la réticence de certains pays pour la mise en œuvre des campagnes ripostes à temps, apporter des réponses optimales aux épidémies de polio, synchroniser les activités transfrontalières, lutter contre la désinformation et la méfiance envers les vaccins, renforcer la vaccination de routine…

Il a aussi fait cas du renforcement de la surveillance épidémiologique, de la raréfaction des ressources financières, de la prise en charge par d’autres priorités que sont les inondations, les épidémies (rougeole, fièvre jaune, Mpox...).

À ce propos, à l'occasion du Sommet mondial de la santé à Berlin (octobre 2022), informe le Dr Ndiaye, les dirigeants mondiaux se sont engagés à hauteur de 2,54 milliards USD envers la stratégie 2022-2026 de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP) pour mettre fin à la poliomyélite.

Ce financement, dit-il, soutiendra les efforts mondiaux visant à surmonter les derniers obstacles à l'éradication de la poliomyélite, permettra de vacciner 370 millions d'enfants par an au cours des cinq prochaines années et de poursuivre la surveillance de la maladie dans 50 pays.

Il a aussi indiqué que depuis la création de l'IMEP, le nombre de cas a chuté de plus de 99 %.

De 1994 (région OMS des Amériques) à 2020 (région OMS de l'Afrique), cinq des six régions de l'OMS ont été certifiées exemptes de poliovirus sauvage, grâce à un effort mondial soutenu. Plus de 20 millions de personnes paralysées ont été évitées. On estime que 1,5 million de décès d'enfants ont été évités, grâce à l'administration de vitamine A, lors des activités de vaccination.

La nécessaire surveillance de la poliomyélite

Ainsi, souligne le Dr Ndiaye, dans le Plan mondial pour la surveillance de la poliomyélite (GPSAP), six objectifs complémentaires ont été retenus. Il s’agit d’améliorer et de maintenir la sensibilité et la rapidité de la surveillance ; d’optimiser le réseau d’établissements sanitaires pour contribuer à la détection rapide des poliovirus ; de détecter, suivre et mettre à disposition un traitement antiviral pour les patients atteints d'immunodéficience primaire (PID) excrétant le poliovirus ; de maintenir et renforcer les capacités du réseau ; d’augmenter l'efficacité de la collecte, de la gestion et de l'utilisation des données pour les actions ; d’améliorer la gestion de la surveillance et la responsabilisation.

Dans ce sens, l'OMS, en collaboration avec ses partenaires de I'Imep, continue d'aider à mettre en œuvre des stratégies d'éradication de la polio, en privilégiant la vaccination (routine et AVS), la surveillance de la maladie dans les pays touchés par le poliovirus et ceux où le risque de réémergence est élevé. ‘’Depuis la création de l'Imep, le nombre de cas a chuté de plus de 99 %’’, a précisé le chargé de la gestion des données au Programme élargi de vaccination.

Par ailleurs, il a rappelé que, depuis 1988, l'éradication de la poliomyélite fait l'objet d'une initiative mondiale sous l'égide de l'OMS, de l'Unicef et du Rotary International. Ce programme a ainsi permis de faire passer l'incidence annuelle de 350 000 cas par virus sauvage en 1988 à 37 cas en 2016, avec une maladie qui reste endémique dans seulement deux pays : le Pakistan et l'Afghanistan. ‘’Depuis 2017, le nombre de cas par virus dérivé du vaccin oral est plus élevé que le nombre de cas par virus sauvage’’, renseigne-t-il.

Pour rappel, la poliomyélite est causée par un entérovirus humain (poliovirus). C’est une maladie invalidante et potentiellement mortelle. Le virus peut envahir le système nerveux et provoquer une paralysie irréversible en quelques heures. Il existe trois sérotypes (1,2, 3). Il n'y a pas de remède contre la polio, mais il existe des vaccins sûrs et efficaces. La polio peut frapper à tout âge, mais elle touche principalement les enfants de moins de 5 ans.

