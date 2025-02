Au Sénégal, les statistiques font état de plus de 4 000 enfants, adolescents, jeunes et adultes ayant une déficience intellectuelle. Pour une meilleure insertion dans la société, des plaidoyers ont été rendus publics.

Dans le but de sensibiliser les membres de l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD) sur la déficience intellectuelle qui représente 7 % de la population sénégalaise et sur le concept de santé inclusive, un atelier a été organisé hier. Lors de cette activité, un état des lieux a été fait par la coach Awa Ndao.

Au Sénégal, selon elle, il y a plus de 4 000 enfants, adolescents, jeunes et adultes qui souffrent de déficience intellectuelle.

Pour sa part, la directrice de Special Olympics Sénégal, Raja D. Sy, informe que des actions sont en train d’être faites pour mieux réussir la sensibilisation. C’est dans ce cadre qu’une série de réunions a été organisée avec beaucoup d’entités et différentes couches de la société. ‘’Nous regrettons de ne pas pouvoir prendre part aux Jeux olympiques de la jeunesse, car l’aspect handicap n’est pas pris en charge. Mais en parallèle, on est en train de réfléchir pour voir comment faire pour mener des activités et faire des plaidoyers. Nous lançons un message à l’endroit des parents qui ont des enfants ayant des déficiences mentales. Ensemble, nous pouvons relever le défi. Nous faisons des visites à domicile pour essayer de trouver des enfants. C’est l’occasion pour nous d’entrer en contact avec les parents pour les sensibiliser et leur faire savoir que c’est des enfants qui peuvent faire quelque chose. Que leur place n’est pas dans les maisons. Nous avons aussi l’État du Sénégal qui nous soutient, de même que d’autres partenaires qui nous aident à financer nos activités‘’ a confié Mme Sy.

Pour rappel, Special Olympics Sénégal, association à but non lucratif créée en 1990, est au service de plus de 4 000 enfants, adolescents, jeunes et adultes ayant une déficience intellectuelle, appelés ‘’athlètes’’, car ils sont des sportifs. Il est présent dans 1 991 pays.

CHEIKH THIAM