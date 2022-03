Le marché niché au cœur de Dakar a une nouvelle fois été la proie des flammes qui ont laissé les commerçants dans le désarroi total.

Un énième incendie s’est déclenché hier, dans un marché du Sénégal. Cette fois-ci, c’est l’un des plus grands marchés du centre-ville de Dakar qui en a été victime : le marché communément appelé ‘’Salle de vente’’. Les flammes, extrêmement voraces, ont consumé une grande partie des commerces localisés dans cet espace à quelques pas de la mairie de Dakar-Plateau.

Présent sur les lieux, le maire Alioune Ndoye en a eu pour ses yeux : ‘’Je constate que la Salle de vente est complètement détruite. On va apprécier sereinement. Là, nous sommes habités par un sentiment de tristesse. Heureusement, les pertes constatées ne sont que matérielles. Cela aurait pu être pire.’’

Au cœur de la capitale, sur l'avenue du Président Lamine Guèye, débordant sur les rues Escarfait et Robert Brun, la Salle de vente est un lieu propice à toute sorte de commerce. Des meubles en bois à l’électroménager, en passant par la quincaillerie, c’est un lieu où le négoce l’emporte sur toute autre tradition commerciale. Mais hier, après le passage des flammes, la tristesse et le désarroi ont enveloppé ce haut lieu de commerce. Comme cela se traduit à travers ces propos d’un sinistré : ‘’On ne peut pas chiffrer ce qu’on a perdu. Bien que nous évoluions dans des ateliers de fortune, nos magasins abritaient beaucoup d’argent. Ce sont des milliers de personnes qui travaillent ici et chacun supporte une famille. Nous traversons cette épreuve avec beaucoup de foi. Nous appelons le président de la République à l’aide, s’il peut nous apporter son soutien.’’

Petite consolation : les déplacements effectués par les autorités locales, notamment les maires de Dakar-Plateau et de Dakar. Conscient de la tragédie, Alioune Ndoye estime que ‘’beaucoup de personnes ont vu tous leurs biens partir en flammes. Elles vont devoir recommencer à zéro. Humainement, c’est très compliqué. En termes d’institution, nous verrons quelle doit être notre posture’’.

L’incendie a fait beaucoup de dégâts matériels. Si des commerces situés du côté de la rue Robert Brun ont pu sauver quelques marchandises, ceux localisés sur l’avenue Lamine Guèye ont presque été totalement carbonisés.

Plaidoyer pour des bouches d’incendie

Le nouveau maire de Dakar s’est réjoui d’avoir trouvé sur les lieux la première autorité de la commune, le maire de Dakar-Plateau, de même que la police et les sapeurs-pompiers. Et Barthélemy Dias d’apporter son soutien aux victimes : ‘’C’est une épreuve divine. Mais nous allons apporter notre soutien aux victimes, du mieux que nous pourrons.’’

Une chose que les deux maires ont évoqué en commun : c’est la nécessité de revoir la nature et l’environnement des marchés. Et pour Alioune Ndoye, également ministre des Pêches et de l’Economie maritime, cet incendie ‘’pose beaucoup de questions dont l’occupation de l’espace et l’organisation des activités, afin de mieux se prémunir de ce genre de risque dans les marchés. Je suis sûr que beaucoup de sinistrés n’étaient pas assurés. Cela veut dire qu’ils ont totalement perdus leurs biens consumés par les flammes’’.

Barthélemy Dias abonde dans le même sens. Selon lui, ‘’Dakar est une ville. Je viens à la Salle de vente depuis tout petit. Et jusqu’à présent, il n’y a pas grand-chose qui a changé dans l’architecture du marché. Nous allons discuter avec nos parents commerçants sur la manière de doter Dakar de centre commerciaux qui pourront accueillir vendeurs et acheteurs dans les meilleures conditions de sécurité et de confort’’.

Sur le drame, le maire de la capitale ajoute : ‘’Nous avons entendu le plaidoyer du commandant des sapeurs-pompiers qui a déploré le manque de bouches d’incendie. Le ministre maire de Dakar-Plateau a marqué sa disponibilité, une fois que le travail technique sera fait en amont, à faire de sorte que ces lieux qui reçoivent du public puissent être équipés de bouches d’incendie comme dans toute ville qui se respecte. Qu’on nous indique des endroits adaptés pour les mettre en place et nous, les communes et la mairie de Dakar, jouerons pleinement notre rôle’’.

Les deux maires prévoient de se retrouver à la mairie de Dakar-Plateau pour des discussions plus avancées sur la manière d’apporter une aide aux commerçants.

Lamine Diouf