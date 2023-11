A. Niang, a été déféré au parquet par les limiers de la Division des investigations criminelles. Ce commerçant avait encaissé un montant total de 22,9 millions à quatre clients à qui il avait promis des billets pour se rendre à Nicaragua.

Nicaragua. Actuellement, il y en a que pour ce pays chez les jeunes et les moins jeunes qui veulent fuir le pays vers des cieux plus cléments, en l’occurrence les États-Unis. Ce rush vers ce pays d'Amérique central ne fait pas que des heureux. Les arnaqueurs sont de sortie et n’attendent que les proies faciles pour se faire beaucoup d’argent.

En effet, c'est avec dépit que les nommés S. S. Ndiaye, A. Touré, B. Ndao et A. Diawara ont franchi le portail de la Division des investigations criminelles (Dic) pour déposer une plainte pour escroquerie portant sur un préjudice total de 22 950 000 F CFA. Les plaignants renseignent avoir remis au mis en cause A. Niang ces fonds pour obtenir des billets d'avion à destination du Nicaragua.

Mais depuis qu’il a reçu l’argent, il n'a pas été en mesure de s'exécuter en dépit des mises en demeure réitérées.

En confirmant les termes de leur plainte, les quatre présumées victimes ont dit avoir remis au nommé A. Niang des montants respectifs de 12,9 millions, 3,5 millions, 3,5 millions et 3 millions F CFA, dans l’optique de rejoindre le Nicaragua. Le mis en cause s'était engagé à leur fournir les billets dans un court délai. À date échue, à leur grande surprise, déclarent-ils, le nommé A. Niang leur a fourni des billets d'avion qui n'ont pas été confirmés. C'est ainsi que, d'après les plaignants, suite à de multiples relances, le mis en cause n'a jamais cessé de leur donner des dates jamais respectées avant de devenir injoignable et introuvable. Ils ont alors déposé une plainte.

Dans le cadre de cette enquête, selon nos sources, le suspect A. Niang a été interrogé sur procès-verbal régulier. Face aux hommes du commissaire Adramé Sarr, le patron de la Dic, il a reconnu les faits qu'on lui reproche. Toutefois, d'après nos interlocuteurs, il a soutenu avoir reçu ledit montant des mains des plaignants avant de le reverser à une connaissance répondant au nom de S. Sall résidant en France, en sus d'une somme supplémentaire de 55 100 000 F CFA qui lui appartient.

Interpellé sur le remboursement des montants réclamés, il s'est engagé à leur trouver des billets d'avion, dès l'ouverture de l’agence de voyages du nom de l'Avianca ou, à défaut, de leur rembourser leur argent dans un délai de 45 jours.

Avant le terme de cette enquête, selon nos sources, les plaignants se sont spontanément présentés pour manifester leur désir de se désister librement de leurs plaintes. À cet effet, ils ont déposé une lettre de désistement collectif. Ils souhaitent la cession de toute poursuite à l'encontre du mis en cause.

Mais malheureusement au terme de sa période de garde à vue, A. Niang, né en 1985 et commerçant de fonction a été déféré au parquet pour les faits d'escroquerie.

CHEIKH THIAM