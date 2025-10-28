La 28ᵉ édition de la Journée Internationale pour la prise en charge du bégaiement au Sénégal a eu lieu hier. Lors de cette rencontre, l’orthophoniste Alioune Guèye, président d’honneur de l’Association pour la Prise en charge du Bégaiement au Sénégal (APBS), a fait un vibrant plaidoyer pour que tous les handicapés du pays parlent d'une seule voix afin de pousser les autorités étatiques à se soucier davantage de leur sort.

D'après lui, toutes les associations de personnes en situation de handicap doivent développer des synergies entre elles pour mieux bénéficier des politiques sanitaires, éducatives, etc.

Elles doivent parler d’une seule voix afin que les décideurs prennent en compte leurs besoins. La Journée mondiale du bégaiement est pour eux l’occasion de sensibiliser les populations sur cette pathologie qui touche environ 1 % de la population mondiale. "Au Sénégal, nous voulons que les personnes concernées bénéficient d’une discrimination positive, que leurs préoccupations soient prises en compte dans les instances de décision. Entre 180 000 et 200 000 personnes vivent avec ce handicap, qui est défini comme un trouble du flux ou du rythme de la parole", a confié M. Guèye.