Kaolack a abrité un forum national pour la refondation de l'école sénégalaise. Un cadre d'échanges pour proposer des solutions aux problèmes de l'école.

Les performances des élèves ont drastiquement chuté, ces dernières années. Les causes étant multiples, les acteurs du système éducatif et les observateurs de l'école s'accordent unanimement sur une chose : il faut corriger la copie de l'école pour renverser la tendance dans un contexte où le taux d'abandon scolaire grimpe à côté de celui de réussite scolaire qui recule. C'est, entre autres, la raison de la tenue à Kaolack d'un forum national pour la refondation de l'école sénégalaise sous la direction des autorités académiques, avec à leur tête les autorités administratives.

Selon Samba Diakhaté, inspecteur d'académie de Kaolack, ce cadre est plus que nécessaire pour redresser l'école. Car, c'est à travers celui-ci que des mesures seront prises, inspirées du rapport qui sera produit à la fin des travaux, afin de donner un nouveau souffle à l’école. Pour y parvenir, l'approche lui semble très importante. « Nous avons adopté une approche inclusive, regroupant les chefs religieux et coutumiers, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, les inspections d'académie et d'éducation... bref, tout le monde », souligne l’inspecteur d'académie de Kaolack.

Dans le même ordre d’idées, une plateforme a été créée pour recueillir le maximum d'idées pour réinventer l'école sénégalaise. "Kaddu École" (kaddu.educatio.sn) est justement le nom de la plateforme numérique créée dans le cadre de ce forum pour la refondation de l'école sénégalaise. Elle vise à faciliter, au-delà du présentiel, la soumission des idées de chaque Sénégalais, où qu'il se trouve, pour une école de qualité. D'ailleurs, les échanges peuvent se faire par écrit, audios ou autre canal, rien que pour avoir des avis multiples et contradictoires sur les voies et moyens d'aboutir à des conclusions en mesure de redorer le blason de l'école.

Gros investissement, peu de résultats scolaires

Au Sénégal, une grande partie du budget est captée par le secteur de l'éducation, malgré tous les problèmes qui impactent négativement les années scolaires. Selon les dernières données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), publiées en janvier 2026, le budget global alloué aux trois ministères en charge de l’éducation (Éducation nationale, Enseignement supérieur et Formation professionnelle) a atteint 1 305 milliards de FCFA. Une manne financière qui représente 22,70 % du budget total de l'État, soit une augmentation significative de quatre points par rapport à l'année précédente (18,70 % en 2023).

L'ANSD souligne dans son rapport que nos autorités réservent une place centrale à notre éducation. Hélas, le chaos éducatif persiste. C'est pourquoi les établissements publics laissent progressivement la place au privé. Des statistiques officielles font état de 11 181 établissements recensés (dont 80,1 % de publics). Les écoles publiques restent largement majoritaires, représentant 80,1 % du total. Cette prédominance du public est observée dans toutes les régions, à l’exception de Dakar, où le privé domine avec 72,9 % des écoles.

BACHIR KANE