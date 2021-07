La course au Ballon d'Or s'annonce particulièrement ouverte cette année mais, depuis qu'il a remporté la Copa America avec l'Argentine, Lionel Messi (34 ans, 47 matchs et 38 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) fait office de favori aux yeux de certains. Un avis que ne partage absolument pas le boxeur Tony Yoka.

Sur Instagram, le médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio 2016 a partagé un texte dans lequel il s'indigne par avance d'un possible 7e sacre de la Pulga. "On vit à une époque où l'on veut donner le Ballon d'Or à un joueur qui finit troisième de la Liga (...), éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions en prenant 4-1 à domicile (6e année de suite en étant humilié en C1), qui a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire... Juste parce qu'il a mis 4 buts face au Chili, l'Équateur et la Bolivie !, a d'abord taclé le Français. S'il le gagne, ça sera le Ballon d'Or le plus moche et éclaté de l'histoire.

Le gagner avec une saison aussi mauvaise, en marquant des buts qui n'ont rien fait gagner à ton équipe." Alors que la publication de Yoka comprenait des stats dont une affirmant que la Pulga a marqué 24 de ses 29 buts en Liga face aux 7 derniers du classement, le statisticien Opta a rafraîchi la mémoire du boxeur en expliquant que le Blaugrana n'a inscrit que 11 de ses 30 buts face aux 7 derniers du classement. Cette mise au point a incité l'athlète à effacer sa story. De son côté, Messi n'a pas réagi.