À seulement 18 ans, le phénomène sénégalais du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, attise les convoitises des plus grands d’Europe. Alors que le Borussia Dortmund est entré en scène pour pallier un départ majeur, plusieurs cadors de Premier League se tiennent prêts à passer à l’action pour arracher le jeune ailier à son club formateur cet été.

Le Borussia Dortmund passe à l’offensive

Le Borussia Dortmund ne perd pas de temps. Réputé pour être l’un des meilleurs tremplins d’Europe pour les jeunes talents, le club de la Ruhr a officiellement lancé les grandes manœuvres pour le jeune international sénégalais, Ibrahima Mbaye. Selon les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le BVB a récemment pris contact avec la direction du Paris Saint-Germain afin de prendre des renseignements précis sur la situation de l’ailier de 18 ans.

Cette démarche s’inscrit dans une logique de reconstruction rapide. Les dirigeants allemands voient en Mbaye le profil idéal pour compenser la perte de Karim Adeyemi, fraîchement transféré au FC Barcelone. Ses qualités de percussion, sa vitesse dévastatrice et son aisance dans le un-contre-un ont fini de convaincre la cellule de recrutement des Jaune et Noir.

La Premier League fait les yeux doux au prodige

Dortmund est cependant loin d’être seul sur les rangs. De l’autre côté de la Manche, les sirènes de la Premier League retentissent déjà avec insistance et plusieurs écuries anglaises de premier plan suivent de très près l’évolution du dossier. Ainsi, Aston Villa et Tottenham ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt et surveillent attentivement la moindre ouverture, tandis que Chelsea, toujours à l’affût des plus grands espoirs de sa génération, s’est également positionné parmi les courtisans les plus pressants.

Cette forte concurrence européenne s’explique par la précocité hors norme du joueur. Récemment, le jeune ailier est entré dans l’histoire du football en devenant le plus jeune buteur africain de l’histoire de la Coupe du monde, un exploit qui a définitivement validé son statut de cible prioritaire sur le marché des transferts.

Le PSG garde la main, mais l’avenir s’écrit en pointillés

Malgré cette effervescence, le Paris Saint-Germain n’est pas démuni. Ibrahim Mbaye reste lié à son club formateur jusqu’en juin 2028, à la suite de l’activation récente d’une option de prolongation intégrée à son contrat. Pour certains observateurs du marché, sa valeur marchande oscille déjà autour de 30 millions d’euros, une somme importante qui témoigne de son immense potentiel.

Intégré progressivement au groupe professionnel sous les ordres de Luis Enrique la saison dernière, le jeune international sénégalais a dû faire face à une concurrence féroce dans l’effectif parisien. À ce jour, la direction francilienne n’a pris aucune décision définitive concernant son avenir. Qu’il s’agisse d’un prêt pour s’aguerrir ou d’un transfert sec assorti de clauses de rachat, tous les scénarios restent sur la table pour un joueur qui promet d’animer le marché des transferts tout au long de l’été.

MAMADOU DIOP