Face aux soupçons de détournements de fonds publics, aux dysfonctionnements logistiques et aux défaillances techniques et tactiques, l’Assemblée nationale, via sa Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a annoncé la tenue d’auditions à partir de ce 22 juillet, pour mettre en lumière les conditions de préparation, d’organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du monde 2026.

La gestion de la campagne des Lions à la Coupe du monde 2026, au Mexique, au Canada et aux États-Unis, va faire l’objet d’un examen minutieux. En attendant la concrétisation de l’engagement du gouvernement de faire une évaluation rigoureuse et complète de la participation du Sénégal à cette compétition, c’est l’Assemblée nationale qui prend les devants.

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce vendredi, la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l’Assemblée nationale a informé de sa décision d’« organiser des auditions publiques » sur la délégation sénégalaise au Mondial 2026. « Les auditions porteront notamment sur les conditions de préparation, la composition de la délégation officielle, la gestion administrative, financière et logistique de la participation, la gouvernance et la chaîne décisionnelle, ainsi que sur toute autre question en lien avec l’organisation de ce rendez-vous sportif mondial », a expliqué la note.

Il s’agira ainsi de « recueillir les explications des autorités publiques compétentes, des responsables de la Fédération sénégalaise de football, des membres de l’encadrement technique et administratif, ainsi que de toute autre personne ou structure dont l’audition sera jugée utile ».

Dans son communiqué, la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs indique que cette « initiative s’inscrit dans le cadre de la mission de contrôle de l’action publique dévolue à l’Assemblée nationale ». Elle rassure également que les auditions, qui s’inscrivent dans une démarche d’information, d’évaluation et de redevabilité parlementaires, se feront dans « le respect des principes du contradictoire, des droits des personnes auditionnées, ainsi que des procédures éventuellement en cours ».

La date de démarrage des auditions publiques est prévue pour ce 22 juillet. « Les modalités pratiques ainsi que le programme détaillé des auditions seront communiqués en temps utile. » La Commission réaffirme son engagement à garantir « la transparence, la bonne gouvernance et le renforcement de la redevabilité dans la gestion du sport national ». « Elle entend, à travers ces auditions, tirer tous les enseignements de la participation du Sénégal à la Coupe du monde de la FIFA 2026 et formuler les recommandations de nature à renforcer la préparation et la participation du Sénégal aux prochaines compétitions internationales. »

Les Lions ont été éliminés prématurément en huitièmes de finale par la Belgique (3-2 a.p.). La participation du Sénégal à cette 23e édition de la Coupe du monde a été marquée par des révélations graves sur de supposées malversations financières, des dysfonctionnements organisationnels et des manquements techniques et tactiques.

LOUIS GEORGES DIATTA