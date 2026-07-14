Les propos du président de la Fédération sénégalaise de football pour expliquer la mise à l’écart du Dr Abderahmane Fédior du staff médical ne sont pas du gout de l’Association sénégalaise de médecine du sport (ASMS). Dans un communiqué, les médecins du sport se disent profondément ‘’indignés’’ des déclarations de Abdoulaye Fall à l’endroit de leur collègue. Le président de la FSF a déclaré que le Dr Fédiore ‘’n’a pas le profil académique pour accompagner nos athlètes’’ en raison de sa spécialisation en gynécologie. Des mots que l’ASMS ‘’considère comme infondés et constitutifs de diffamation’’.

Pour rétablir la ‘’vérité’’ et à ‘’apporter son soutien total’’ au Dr Fédiore, ladite association a rappelé son parcours académique et ses états de services. ‘’Dr Fédiore est titulaire d’un DES : (Diplôme d’Études Spécialisées en Médecine et Biologie du Sport), délivré par la Faculté de Médecine de l’UCAD.’’ Dans son parcours national, il a été Médecin-Chef de l’Équipe Nationale A du Sénégal depuis 2017.

‘’À ce titre, il a couvert, en plus de matchs de qualifications et stages, cinq Coupes d’Afrique des Nations (Gabon, Égypte, Cameroun, Côte d’Ivoire et Maroc) et trois tournois de Coupes du monde (Russie 2018, Qatar 2022 et USA/Canada/Mexique 2026). Le médecin a aussi été Médecin-chef du département de kinésithérapie de l’hôpital de Fann, médecin de clubs de football, natation, handball et de cyclisme. Au niveau international, Dr Fédiore a été officier médical de la dCAF ee la t FIFA depuis plusieurs années.

‘’Il a assuré la coordination médicale de nombreuses rencontres internationales d’équipes nationales et de clubs.’’ L’ASMS ‘’réaffirme sa confiance totale au Dr Fédiore et exige des excuses publiques. Elle se réserve le droit d’engager toutes les voies de recours nécessaires pour la défense de l’honneur et de la dignité de son membre.’’