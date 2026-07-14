Dans l’émission « Opinion » de la RTS, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow, a reconnu l’échec du Sénégal à la Coupe du monde. Toutefois, l’ancien président de la Ligue de football amateur a dégagé toute sa responsabilité dans les dysfonctionnements notés durant toute la campagne aux États-Unis.

Son nom revient très souvent dans les révélations sur les dysfonctionnements notés lors de la campagne décevante des Lions au Mondial 2026. Abdoulaye Seydou Sow est cité parmi les fédéraux qui sont responsables des défaillances lors du séjour de la délégation sénégalaise en Amérique du Nord.

Ce dimanche, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est prononcé pour la première fois sur ce sujet, au lendemain de la réunion du Comité exécutif, dans l’émission « Opinion » de la RTS. L’ancien président de la Ligue de football amateur a tenté, tout au long des échanges avec le journaliste, de dégager sa responsabilité dans ce qui s’est passé. Il a d’abord admis l’« échec » rencontré dans la participation du Sénégal à la Coupe du monde.

« Cette campagne a été un échec par rapport aux objectifs et au talent de notre équipe. » C’est pourquoi, a-t-il soutenu, le licenciement de Pape Thiaw est justifié. Il a ajouté que la réunion du Comex n’avait pas pour seul objectif de juger le bilan du sélectionneur national, mais de « situer individuellement les responsabilités ».

Quand la question lui a été posée sur sa propre responsabilité, l’ancien ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique s’est totalement disculpé. « Personne n'a pu prouver au sein du comité exécutif une seule faute imputable au secrétaire général de la fédération. Dans la campagne de la Coupe du monde, je suis l'administrateur de l'équipe. Et aucune faute, ni vis-à-vis de la FIFA, ni auprès de la FIFA, ni auprès de l'État du Sénégal, ni auprès des joueurs, n'a pu être valablement établie et provenir de ma part », a-t-il affirmé. Selon lui, toutes ces accusations sur des soirées dans la Tanière, des problèmes dans la restauration, entre autres, relèvent de pures « élucubrations ».

« On peut créer, inventer pour tenter de désinformer, de manipuler l’opinion, mais la vérité restera la vérité. » Contrairement à ce qui est dit, M. Sow a estimé avoir réussi sa mission et avoir même été « félicité » par certains de ses pairs à la FSF. « Je considère que j'ai accompli mon travail sans aucun moyen, parce que les gens racontent des histoires sur beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas l’ordonnateur des dépenses, je ne suis pas le maître de la décision, le seul ordonnateur, le seul qui décide dans la fédération.

» Sur les résultats sportifs, le SG de la FSF semble vouloir imputer la faute entièrement au staff technique et aux joueurs. « Ce n'est pas le secrétaire général de la fédération qui est sur le terrain, ce n'est pas le secrétaire général de la fédération qui a mené la Belgique de but à zéro, qui s'est fait rattraper en moins de cinq minutes. Quelle est ma responsabilité dans ça ? »

À propos du retard dans la reconduction du contrat du sélectionneur national, le secrétaire général de la FSF a reconnu des couacs, mais a situé les responsabilités entre la fédération, le ministre des Sports et le coach. « Oui, il y a eu des défaillances à ce niveau, mais c'est là aussi une des responsabilités qu'il faut assumer. » Selon lui, le processus a été enclenché dès le retour de la CAN au Maroc.

Au mois de février, a-t-il indiqué, le président de la fédération avait soumis au coach un projet de contrat que Pape Thiaw a refusé. « Le contrat ne pouvait pas être signé avant la Coupe du monde parce qu'il y a eu des désaccords sur les montants. Et à chaque fois, il faut revenir au niveau de l'État, voir si l'État est d'accord ou pas. Et après, voilà. Cela a pris forcément du temps. »

LOUIS GEORGES DIATTA