Au lendemain de la sortie malencontreuse du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, sur la participation du Sénégal à la Coupe du monde, le ministère de la Jeunesse et des Sports a réagi pour dire stop aux déballages dans les médias.

La sortie du président de la Fédération sénégalaise de football n’a fait qu’accentuer la polémique sur la participation des Lions à la Coupe du monde 2026. Annoncée comme un exercice de clarification sur le séjour de la délégation sénégalaise aux États-Unis, la rencontre avec la presse s’est finalement muée en un grand déballage et en un réquisitoire très malvenu.

Face aux accusations d’une faillite de l’équipe fédérale, Abdoulaye Fall a jeté en pâture le désormais ex-sélectionneur national. Le président de la FSF a touché le fond en expliquant la mise à l’écart du Dr Abderahmane Fédior. ‘’En fait, notre médecin titulaire n'a pas le profil académique pour accompagner nos athlètes. Le docteur Fédior est un gynécologue de formation, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement. Les joueurs n'étaient pas convaincus’’, a-t-il déclaré.

En voulant se dédouaner de toute responsabilité sur l’échec du Mondial, M. Fall a poussé trop loin le bouchon de la farce. La Fédération sénégalaise de football est devenue la risée du monde entier. Des figures connues du monde du football aux simples utilisateurs des réseaux sociaux, tout le monde y va de son commentaire. ‘’Le grand déballage de la fédé sénégalaise confine au délire total. Et aux affabulations. Un médecin accusé d’être gynécologue alors qu’il a fait ses classes en médecine du sport, un cuistot qui n’a pas des manières occidentales. C quoi ça ? L’affaire Eto’o vs Brys écrasée…’’, a écrit dans le journal de L’Équipe, Hervé Penot.

Pour cet internaute marocain sur X, ‘’le Sénégal est devenu un cirque à ciel ouvert’’. Et que dire des images générées par l’IA montrant des joueurs sénégalais en consultation sur une table de gynécologie.

Koulibaly : ‘’Arrêtons ces guerres d’ego’’

Heureusement, il y a des gens qui gardent encore leur lucidité. En bon et digne capitaine, Kalidou Koulibaly a pris la parole après la conférence de presse du président de la FSF pour rappeler tout le monde à la raison. ‘’Sommes-nous réellement obligés de nous ridiculiser ainsi sur la scène mondiale ?’’, s’est interrogé le défenseur central des Lions sur Instagram. ‘’Arrêtons ces guerres d’ego qui ne font que nous diviser. Ne gâchons pas des années de travail, a-t-il imploré, de sacrifices et de progrès. Reprenons nos esprits et faisons les bons choix, dans l’intérêt du football sénégalais. Faisons-le pour que nos petits frères puissent continuer à faire rêver tout un peuple.’’

Le joueur d’Al Hilal a rappelé que les ‘’responsables sont nombreux’’. Ainsi, a-t-il recommandé, ‘’à chacun désormais de prendre ses responsabilités, avec lucidité et humilité. Car aujourd’hui, ce n’est pas seulement notre football qui est touché, c’est aussi l’image du Sénégal. Si nous continuons sur cette voie, nous ne ferons pas progresser notre football… nous le ferons régresser. À bon entendeur.’’ ‘’Le Lion tombe parfois. Mais le Lion se relève toujours’’, a-t-il conclu.

MJS : ‘’mettre fin aux polémiques stériles’’

Les nombreuses sorties des fédéraux dans les médias après l’élimination de l’équipe nationale ont fini par exaspérer la tutelle. Dans un communiqué publié hier, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) appelle à la ‘’responsabilité collective’’ et enjoint la FSF et ses dirigeants à cesser leurs sorties médiatiques.

‘’Le Ministère de la Jeunesse et des Sports suit avec attention les récents débats et déclarations publiques consécutifs à la participation de notre équipe nationale à la Coupe du Monde. Afin de préserver la sérénité nationale et de garantir le respect de nos institutions, le ministère ordonne à la Fédération sénégalaise de Football de cesser immédiatement toutes les interventions, déclarations et sorties médiatiques relatives à cet événement.’’

Selon la note, cette mesure a pour finalité de ‘’mettre fin aux polémiques stériles qui nuisent gravement à l'image et à la réputation de notre pays à l’échelle internationale’’.

Le ministère a pris l’engagement de ‘’faire toute la lumière sur cette participation’’ des Lions au Mondial 2026. ‘’Un bilan complet et rigoureux sera mené de manière officielle. Cette évaluation se fera dans le strict respect des procédures et avec toute la gravité requise. En cette période, le Ministère appelle l'ensemble des acteurs au calme, au sens des responsabilités, ainsi qu'au respect absolu de la dignité humaine et des principes de l'État de droit.’’

LOUIS GEORGES DIATTA