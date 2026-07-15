Aliou Cissé a remporté son bras de fer contre la Fédération libyenne de football (FLF). L’ancien sélectionneur du Sénégal a obtenu gain de cause devant les instances de la FIFA, qui ont condamné la fédération libyenne à lui verser 820 000 euros, soit environ 538 millions de FCFA, au titre de son litige contractuel. Il s’agit d’une victoire importante pour le technicien sénégalais, confronté pendant plusieurs mois à des retards de paiement qui avaient finalement précipité son départ de la sélection libyenne.

Nommé sélectionneur des Chevaliers de la Méditerranée en mars 2025, Aliou Cissé avait signé un contrat de deux ans, assorti d’une année supplémentaire en option. Son salaire mensuel était fixé à 80 000 dollars, soit près de 50 millions de FCFA. Très vite, toutefois, les difficultés financières de la Fédération libyenne ont compromis l’exécution du contrat. Pendant huit mois, Aliou Cissé et son staff n’ont perçu aucun salaire.

Face aux critiques, le président de la FLF, Abdulmola Al-Maghribi, avait lui-même reconnu les impayés, les attribuant à une grave crise de trésorerie et à des retards dans le déblocage des financements destinés à la fédération. Les arriérés de salaires avaient alors atteint environ 361 millions de FCFA, une situation devenue intenable pour le technicien sénégalais. Malgré plusieurs promesses de régularisation, la crise s’est prolongée, conduisant Aliou Cissé à quitter son poste en avril 2026, moins d’un an après sa nomination.