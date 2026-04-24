Agropole sud de Kolda inauguré

Le président de la République procède, ce jour, à l’inauguration du Parc agro-industriel (Agropole) de Kolda, une infrastructure présentée comme un levier majeur de transformation économique dans la zone sud. À cette occasion, le Bureau de mise à niveau (BMN) insiste sur le rôle déterminant de la modernisation des entreprises dans la réussite de ces pôles industriels. Dans un communiqué, le BMN rappelle que « la mise à niveau n’est pas une option, c’est la clé de voûte de la réussite des Agropoles ». Ces projets de zones de transformation agro-industrielle visent à structurer des filières prioritaires telles que la mangue, l’anacarde, le maïs, la pêche et l’élevage.

Toutefois, sans un tissu d’entreprises solides et compétitives, ces infrastructures risquent de ne pas atteindre leur plein potentiel. Sous la tutelle du ministère de l’Industrie et du Commerce, le BMN se positionne comme l’instrument opérationnel de cette politique. Sa mission consiste notamment à identifier les entreprises éligibles, élaborer avec elles des plans de modernisation, octroyer des primes d’investissement et assurer un suivi rigoureux. « Une entreprise mise à niveau est plus productive, plus résiliente et plus attractive pour les partenaires financiers », souligne la directrice du BMN.

Dans le cadre de l’Agropole Sud, 53 entreprises ont déjà bénéficié de cet accompagnement. Au total, 597,9 millions de francs CFA de primes ont été mobilisés, dont 12 % pour les études de diagnostic, 69 % pour les investissements matériels (équipements et aménagements) et 19 % pour les investissements immatériels, notamment la formation et les outils de gestion. Ces appuis ont permis de générer 1,287 milliard de francs CFA d’investissements, soit un effet de levier estimé à 2,15 francs investis pour chaque franc de prime. Sur le plan social, l’impact est également notable, avec 1 237 emplois consolidés et 221 nouveaux postes créés dans la zone sud.

Au-delà des résultats actuels, le BMN ambitionne d’élargir son intervention. Les prochaines étapes porteront sur le renforcement de l’accès au financement, notamment à travers des lignes de crédit adaptées, l’ouverture aux investisseurs nationaux, de la diaspora et étrangers, ainsi que la préparation des entreprises à intégrer les futurs modules industriels des agropoles. À travers cette dynamique, la mise à niveau s’impose progressivement comme un pilier central de la politique industrielle et agricole du Sénégal, en lien direct avec les ambitions de transformation structurelle de l’économie.