Après six années passées à la tête de la Banque régionale des marchés (BRM), Safiatou NIANG SARR signe son come back à Afrika Banque (ex- Banque de Dakar ) en remplacement de Babacar Touré. Elle cède son fauteuil à la discrète et pragmatique Germaine Diène, précédemment Directrice Générale de BRM Côte d’Ivoire. Détails exclusifs.

Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, la banquière Germaine Diène, qui fait office de patronne de la succursale ivoirienne de la BRM, rebondit sur la place financière dakaroise, en prenant désormais les commandes de la Banque régionale des marchés en remplacement de Safiatou Niang Sarr qui migre vers la Tour de Afrika Banque (Avenue Roume) en qualité de Directrice générale.

Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, le départ de Safiatou Niang Sarr à la tête de la Banque régionale des marchés (BRM), après sa démission de la BDK (Banque de Dakar), sans bruits début janvier 2020, intervient dans un contexte de quête ardue de ressources financières adéquates en vue de la relance de l’institution bancaire au creux de la vague. Confidentiel Afrique révélait en primeur qu’après plusieurs rounds de tractations, la Banque régionale des marchés avait été sauvée de « justesse » d’une administration provisoire par la Commission bancaire. Safiatou Niang Sarr fait un retour en zone à Afrika Banque (ex-BDK) en remplacement de Babacar Touré, coopté en juin 2026 par l’État du Sénégal en qualité de Directeur des Financements et de la dette au ministère des Finances.

Germaine Diène, femme de poigne et « performer »

Des sources autorisées consultées par Confidentiel Afrique confirment la nomination de la banquière sénégalaise Germaine Diène, patronne de BRM Côte d’Ivoire depuis 2020 à la tête de la BRM et dont le profil a été retenu par les hauts dirigeants de l’institution. Son atterrissage aux commandes de la Banque régionale des marchés (BRM) en qualité de nouvelle DG, en remplacement de Safiatou Niang Sarr, est le fruit de son ingéniosité sur le plan du management et des performances financières réalisées à la tête de BRM Côte d’Ivoire qu’elle a dirigée avec brio.

La toute nouvelle directrice générale de la BRM est une femme de poigne et réputée rompue à la tâche, glisse une source autorisée du marché financier. A la fois exaltante et risquée, Germaine Diène sait bien que sa mission est loin d’être une mince affaire. La recette thérapeutique Germaine Diène est attendue par les actionnaires et les acteurs du marché pour changer le visage de la Banque régionale des marchés mal- en-point.

Révélé en exclusivité par Confidentiel Afrique, le départ d’Alioune Camara à la tête de la BRM en janvier 2020 avait soulevé plusieurs interrogations sur le climat qui prévalait au sein de l’institution bancaire entre les administrateurs. D’ailleurs, le Conseil d’Administration, présidé par Feu Mansour CAMA, ancien Président de la CNES, avait jeté au finish son dévolu sur Germaine DIÈNE, pour succéder en son temps à Alioune CAMARA. Elle avait gardé les clés pour une période transitoire l’on se rappelle avant d’être confirmée patronne de BRM Côte d’Ivoire.

Par Chérif Ismael AÏDARA (Confidentiel Afrique)