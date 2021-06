Victime d'une désinsertion du tendon distal du biceps fémoral du genou droit contre la Hongrie (1-1), le 19 juin, Ousmane Dembélé (24 ans, 44 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison) a été opéré avec succès ce lundi. L'ailier de l'équipe de France sera écarté des terrains au moins quatre mois a annoncé le FC Barcelone dans un communiqué. Retour prévu courant novembre pour le champion du monde tricolore.

…Dénouement imminent pour Messi ?

Lionel Messi (34 ans, 47 matchs et 38 buts toutes compétitions cette saison) sera-t-il encore un joueur du FC Barcelone la saison prochaine ? C'est la question qui hante les supporters barcelonais depuis un an et la volonté de départ affichée par l'attaquant argentin l'été dernier. Depuis plusieurs semaines, la tendance est à l'optimisme et tout porte à croire que la Pulga poursuivra son aventure en Catalogne. Mais, pour l'heure, le natif de Rosario n'a toujours pas prolongé son contrat qui se termine... mercredi.

A Barcelone, la direction veut s'éviter toute mauvaise surprise et presse Messi de prolonger avant d'être libre. Selon L'Equipe, tout pourrait s'accélérer au cours des prochaines heures. Une tendance confirmée par Sky Sport Italia. Selon le média italien, les deux camps finaliseraient les derniers détails pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2023 et l'officialisation d'un accord pourrait intervenir dans les prochains jours. On se rapproche sans doute de la fin d’un long feuilleton qui aura tenu en haleine les fans de football pendant un an.