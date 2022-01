Lucas Paqueta (24 ans, 22 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Voilà l'idée qui trotte dans la tête de Leonardo si l'on en croit les informations de L'Equipe. Le quotidien affirme que le directeur sportif du club de la capitale a fait du milieu offensif lyonnais une cible prioritaire pour le mercato estival.

Auteur de belles performances sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, l'ancien Milanais est considéré par Leonardo comme le joueur idéal pour renforcer l'entrejeu parisien. Le dirigeant du PSG estime que l'équipe a besoin d'un milieu avec le profil de son compatriote brésilien : un élément solide physiquement et capable de répéter les efforts dans un rôle "box-to-box".

A l'heure actuelle, le Paris SG n'a entamé aucune discussion avec l'entourage du Gone et n'a pas prévu de le faire avant la fin de la saison. De son côté, le joueur n'a pas manifesté des envies de départ de Lyon, où il est heureux. Autant dire que rien n'est encore fait. Surtout que l'OL ne fera aucun cadeau au PSG. L'Equipe indique que les dirigeants rhodaniens demanderont au moins 60 millions d'euros pour céder l'Auriverde, acheté 20 M€ il y a un an et demi. Leonardo est prévenu…