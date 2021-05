Pour sa deuxième sortie à la Basketball Africa League, l’AS Douanes s’est inclinée devant le Ferroviario du Mozambique. Les Gabelous devront donc impérativement gagner leur prochain match de groupe pour être sûrs de figurer dans le tableau des quarts de finale.

L’AS Douanes a payé cher sa mauvaise entame de match, hier après-midi, face au Ferroviario. Devant les Mozambicains, les Sénégalais ont multiplié les pertes de balle, en début de match, tout en réussissant peu de tirs. Le Ferroviario en a profité pour larguer les Sénégalais à 9 points, à la fin du premier quart-temps (21-12).

Dès l’entame du 2e quart temps, les Gabelous sont revenus dans le match, grâce à une bonne défense. Mamadou Faye a réussi les tirs primés, comme à l’accoutumé, aidé dans l’exercice par un très bon Cheikh Bamba Diallo. De ce fait, les Sénégalais ont gagné le 2e quart temps, revenant à un petit point du Ferroviario (37-38).

La deuxième mi-temps a été très disputée, puisque les deux équipes sont restées au coude-à-coude. Cependant, le manque de mouvement dans le jeu des Gabelous, conjugué à des actions solitaires non réussies, ont fait tourner le match à l’avantage des Mozambicains. Alvaro Massa en a profité pour creuser l’écart en faveur des siens, par un jeu fluide et collectif. L’AS Douanes, elle, s’est accrochée grâce à Lamine Bara Diop et Mamadou Faye. Mais les Mozambicains ont réussi à garder l’avantage au score, à la 30e mn (60-56).

Alvaro Masa, meilleur marqueur du match avec 26 points, continue sur sa lancée à donner du fil à retordre aux douaniers qui se font larguer à 9 points, (69-60). Les hommes de Pabi Guèye n'abandonnent pas et recollent au score (69-66). Mais ils sont désavantagés par les nombreuses fautes commises en première période. Le pivot Hassan Attia sort pour 5 fautes et laisse la raquette à la disposition des pivots mozambicains imposants et très en verve.

Finalement, le Ferroviario creuse l’écart et concrétise sa victoire 88-74, malgré les 21 points de Mouhamed Faye et les 16 points de Bamba Diallo.

C’est la première défaite des Gabelous dans cette compétition, après leur entrée en matière réussie contre le Groupement sportif des Pétroliers. L’AS Douanes avait besoin d’une nouvelle victoire pour valider son billet pour les quarts de finale. Ils sont désormais tenus de s’imposer, lors de la dernière journée du groupe C, devant le Zamalek, pour être certains de se qualifier en quarts de finale.

L’autre match du groupe C, qui devait opposer le Zamalek et le Groupement sportif des Pétroliers a été reporté à une date ultérieure, suite à un cas Covid détecté dans l’une des deux délégations. L’information a été donnée par les organisateurs, sans préciser l’équipe en question.

SOKHNA ANTA NDIAYE