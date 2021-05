Après une semaine de confinement depuis leur arrivée à Kigali, les joueurs de l’AS Douanes ont effectué leur première séance d’entrainement ce 10 mai, à une semaine du début de la compétition.

La première saison de la Basketball Africa League démarre officiellement le dimanche 16 mai à Kigali, une année après son report, à cause de la pandémie du coronavirus. Le tournoi regroupe les 12 meilleurs clubs africains vainqueurs de leurs championnats respectifs en 2019.

Le représentant du Sénégal, l’AS Douanes, entre en lice le lundi 17 mai contre le GSP (Groupement sportif pétrolier) d’Algérie. Les Sénégalais ont démarré les entraînements hier. En conformité avec le protocole sanitaire mis en place, le groupe a été scindé en deux : un de 6 et un autre de 7 qui vont s'entraîner séparément.

Pour bien figurer dans ce premier tournoi de la NBA en Afrique, l’AS Douanes s’est attaché les services de deux pivots et d’un meneur de jeu, histoire de renforcer son groupe. Il s’agit de l’Américain Christ Cotkley, qui évolue aux postes 4 et 5, Hassan Attia de nationalité égyptienne et Mohamed El Saadi, en provenance de la Libye.

Ces nouveaux joueurs, à l’exception de Christ Cotkley, ont eu l’occasion de s’intégrer au groupe lors du regroupement fermé de l’équipe dans les locaux de la NBA Académie Afrique, à Saly, avant de s’envoler pour Kigali.

Logé dans le groupe C en compagnie du GS Petrolier, du Ferroviarrio de Maputo et du Zamalek d’Egypte, les Sénégalais sont de plain-pied dans la compétition. A en croire leur entraîneur Mamadou Pabi Guèye, bien que la poule C soit très relevée, il fait confiance à ses joueurs pour se qualifier en 8es de finale.

‘‘C’est un groupe difficile, parce que ce sont trois équipes qui représentent quasiment leurs équipes nationales. Mais nous comptons sur l’expérience internationale de certains joueurs pour rivaliser avec elles’’, indique le technicien.

Tête de pont de la NBA en Afrique, la Bal est la première compétition lancée par la prestigieuse ligue américaine en dehors de l’Amérique du Nord. Elle est organisée et subventionnée par la NBA et encadrée par la Fédération internationale de basket-ball (Fiba). Elle est prévue du 16 au 30 mai 2021. Le match inaugural opposera dimanche prochain les Patriots du Rwanda aux Rivers Hoopers BC du Nigeria, à l’Arena de Kigali.

Le groupe C Zamalek (Egypte) AS Douanes (Sénégal) GS Pétroliers (Algérie) Ferroviário (Mozambique)

SOKHNA ANTA NDIAYE