Le bal des prétendants est ouvert. Depuis que le Président Macky Sall a mis fin à la polémique sur le nombre de ses mandats en décidant de ne pas se représenter en février 2024, la majorité « Benno » est traversée par un florilège de récits tendant à lustrer le profil de quelques caciques de l’Alliance pour la République –et pas celui d’une personnalité d’un autre parti membre de la coalition- en vue de succéder au quatrième Chef de l’Etat du Sénégal. Depuis, comme sur lors de la montée des marches d’un festival de cinéma, par presse interposée, le pedigree des ténors de la course est vendu soit pour se donner un territoire, en mettre plein la vue aux adversaires, ou soit pour réellement poser les jalons d’une entrée en campagne ; en réalité de classiques positionnements, car la coalition a donné carte blanche à Macky Sall pour désigner son candidat.

Dans les faits rien n’a été décidé ; seul l’ancien Président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse (nouveau Vizir de la majorité en sa qualité de Haut représentant du Président de la République), consulte et reçoit les candidats à la candidature Depuis, le Premier ministre Amadou Bâ, même en visite à Kinshasa pour les besoins des Jeux de la Francophonie, laisse le soin à ses troupes de rappeler sa présence via les réseaux sociaux ; le Président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo fait le tour des familles maraboutiques ; et ce n’est pas pour présenter aux guides religieux l’institution qu’il dirige depuis quelques mois maintenant.

L’ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne a lui opté pour la stratégie du silence, laissant le soin à la clameur le soin de le maintenir en activité. A leurs côtés, l’ancien Ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr ne parvient pas faire décoller son nom depuis les incidents, le 18 juillet dernier, au siège dakarois de la formation présidentielle, quand l’évocation de sa candidature et de celle du Premier ministre, tous deux originaires de la capitale, a transformé ce qui devait être une réunion d’animation en pugilat. Et depuis quelques temps, le nom du Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop est avancé comme étant la surprise du chef. Quelles sont les chances du placide titulaire du perchoir de l’hémicycle de la place Soweto ? Selon ses contempteurs, les mêmes que celles qui ont précédé sa désignation à la tête de l’Assemblée nationale, aucune. Pour les autres, la politique est la preuve que l’univers des possibles est infini ; ils estiment qu’Amadou Mame Diop est le prototype du candidat fédérateur car sans ambitions démesurées, sans compter sa proximité avec « la belle-famille » du président sortant.

DAGANA, LE WALO ET SES FORCES EN ATTENTE

Ses faits d’armes en politique ? Son élection comme député en 2017, mettant fin au leadership électoral de l’actuel ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, en place depuis les élections municipales de 1996. Coordinateur national et donc n°2 du PDS et tête de liste dans le département de Dagana de la Coalition gagnante conduite par Me Abdoulaye Wade, il est battu par l’Apr dont les couleurs sont portées par un discret pharmacien Amadou Mame Diop. Natif de St-Louis, bientôt 59 ans, ce docteur en pharmacie diplômé de l’Ucad et de l’université de Limoges (France), installé à Richard Toll depuis 20 ans, il s’est constitué un fief dans la cité sucrière dans la dynamique de la montée en puissance de l’Apr. L’ancien directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (Sapco) fait dire qu’il peut représenter une figure consensuelle ; il cultive l’image du cadre politique « travailleur et calme ». En outre, sa proximité avec la famille Faye, à savoir la première dame Marième Faye Sall et son grand frère Mansour Faye, son ami d’enfance. Et c’est tout. Bien maigre comme actifs pour prétendre à la magistrature suprême.

Son principal handicap reste sa totale inexpérience gouvernementale et son anonymat en dehors des cercles de la majorité. Ses quatorze mois au perchoir l’ont présenté comme un président peu charismatique et inapte à imposer son leadership face aux différentes attaques de l’opposition parlementaire. « Le Walo a ses particularités et les réseaux familiaux y fonctionnent comme nulle part ailleurs », soutient un journaliste local. « Déjà il est n’est pas la personnalité la plus en vue du département qui est aussi celui de Oumar Sarr qui est chef de parti et de Makhtar Cissé (Ndlr – l’ancien Ministre de l’Energie et ex-Dg de la Senelec. Il lui sera difficile d’exister face à ces deux forces qui peuvent se réveiller à tout moment », prédit-il. En dehors de l’ancrage local, la course vers le palais de l’avenue Léopold Sédar Senghor n’est pas seulement contraignante par les nécessités du parrainage et la dureté des campagnes électorales pour l’élection présidentielle. L’élection présidentielle est l’accomplissement d’une carrière politique. Elle est souvent la somme d’un destin, mâtiné à une expérience des affaires gouvernementales et une ancienneté fondatrice d’un label personnel dans le champ politique. Il faut aussi le vouloir et s’en donner les moyens. Amadou Mame Diop lui-même n’a pas encore décliné cette ambition...