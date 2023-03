La coalition Benno Bokk Yaakaar s’est également exprimée après la sortie du procureur. Ainsi, elle a partagé ‘’sa profonde surprise et sa désolation suite aux informations graves et compromettantes pour le Pastef révélées au public par le procureur général à l’occasion de son adresse à la presse ce mardi 28 mars 2023.

La coalition BBY s’indigne et dénonce les méthodes violentes et séditieuses frisant le terrorisme mises au jour à l'occasion de ces enquêtes policière et judiciaire. Tout cela renforce notre conviction déjà exprimée que toute l'activité du parti politique Pastef s'inscrit en violation flagrante des dispositions constitutionnelles pertinentes’’.

Dans un communiqué, BBY pense qu’‘’Ousmane Sonko et son parti doivent s’expliquer sur la présence de militants à la fois aussi dangereux que déséquilibrés dans leurs propres rangs, qui auraient tenté d’organiser des attentats contre des autorités républicaines et des chefs religieux. La réaction d’Ousmane Sonko s'est inscrite dans un discours délirant où, comme toujours, les insultes et les menaces de mort contre les magistrats ont tenu lieu d'argumentaire.

Tous les républicains et démocrates de notre pays, ainsi que les populations laborieuses doivent unanimement dénoncer les dérives de ce parti aux antipodes de notre tradition de débat et de compétitions démocratiques et pacifiques’’. BBY déplore l’absence d’acte médical sur le leader de Pastef.