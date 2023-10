Le camp qui revendique être la grande majorité de la coalition BBY dans la région de Matam a lancé ses opérations de parrainage hier, sous l’égide de l’ex-garde des Sceaux Me Malick Sall. Cependant, la déclaration commune est loin de satisfaire l’aile dure de ce camp, farouchement opposée à Farba Ngom.

Le véritable adversaire du BBY dans la région de Matam pourrait être le Benno. Après le lancement des activités de parrainage par le délégué régional Mamadou Talla aux côtés de l’honorable député-maire des Agnam Farba Ngom, il y a une semaine, c’est au tour de l’autre aile portée par l’ex-garde des Sceaux, Me Malick Sall, de procéder au coup d’envoi de la collecte de parrainages pour le candidat Amadou Ba dans la région. Il s’agit de Mamadou Élimane Kane, maire de Thilogne, de Khalilou Wagué, maire de Bokidiawé, de Souleymane Barka Ba, PCA d’Olac, d’Almamy Bocoum, ambassadeur itinérant, d’Abdou Diallo Balel, maire de Ogo, de Dr Hamidou Thimbo de Dabia, entre autres responsables qui ont mobilisé autour du secrétaire permanent du Cos Petro-Gaz.

Comme le camp de Farba Ngom, les alliés de Me Malick Sall ont tenu leur rencontre dans la grande salle du centre culturel régional de Matam. Mais à la seule différence que les ‘’rebelles’’ au coordonnateur départemental du BBY ont été contraints de sortir de la salle à cause d’une pompe à gaz aspergée en catimini.

Dans le tohu-bohu, l’auteur du forfait n’a pu être identifié. C’est finalement dans un hôtel de la place qu’ils ont pu faire leur déclaration. ‘’Nous responsables politiques de la grande majorité de BBY, réaffirmons l’engagement de tous les responsables ici présents au président Macky Sall, président de la coalition BBY. Nous saluons le choix porté sur notre camarade et frère, le Premier ministre Amadou Ba. Nous soutenons et validons cette candidature. Nous appelons les militants et sympathisants à l’unité et à la massification. Nos frères qui étaient présents (lors du premier lancement de parrainage avec Mamadou Talla et Farba Ngom) ne sont pas nos ennemis. Il y a eu juste un problème de communication (qui avait justifié les absences), lisait Hamidou Thimbo, porte-parole du jour.

MEK et Jules Ba, l’aile dure de l’autre camp

Ce discours ‘’politiquement correct’’ n’a pas été su goût du maire de Thilogne, Mamadou Élimane Kane, qui avait estimé que la déclaration était ambiguë, qu’elle laissait prise à une niche d’équivoques sur les vrais motifs de leur démarcation. ‘’Le ministre Daouda Dia est bien dans notre camp. Ce que nous reprochons au délégué régional Mamadou Talla, c’est ce que nous avions reproché à l’ancien coordonnateur (Farba Ngom) c’est-à-dire un manque de concertation. Nous nous sommes rencontrés à deux reprises dans le bureau du questeur Daouda Dia (actuel ministre de l’Élevage) avec Mamadou Mory Diaw pour qu’il y ait une large concertation’’, fulmine le successeur de Sidy Kawory à la tête de la mairie de Thilogne.

In fine, MEK laissait entendre qu’il s’attendait à un discours plus tranché de la part de ceux-là qui ont décidé de contester le leadership de Farba Ngom. Le président du Conseil d’administration de l’Office des lacs, Souleymane Barka Ba, est un pourfendeur affiché du modus operandi du maire des Agnam.

S’il a décidé de rejoindre l’autre camp, c’était pour insuffler un souffle nouveau dans le management de la coalition au niveau régional : ’’Vous vous rappelez qu’il y a quinze jours, un autre groupe était ici pour les parrainages. Nous sommes certes de la même famille, mais il faut que ce soit clair, net et précis : nous acceptons l’instruction du président Macky et nous la mettrons en forme, mais plus jamais ce qu’il y avait auparavant. Il n’y a pas anguille sous roche, il n y a pas à caresser dans le sens du poil. Il y avait un système qui était là, si tu n’acceptais d’être un larbin, on te bloquait automatiquement’’, tonne le responsable politique à Matam-commune.

Ainsi, Me Malick Sall, le porte-étendard de l’autre camp, va devoir gérer l’intransigeance de MEK et de Souleymane Barka Ba pour faire face à celui qui officie encore comme le patron de la coalition BBY dans le département de Matam.

En outre, la grande équation qui taraude déjà les esprits des observateurs est comment le nouveau ministre de l’Élevage et l’ex-garde des Sceaux vont-ils réussir à cohabiter ? Daouda Dia, jeune frère de Harouna Dia, un des premiers souteneurs du candidat Macky Sall lors de sa conquête du pouvoir, va-t-il accepter de se ranger derrière Me Malick Sall, membre ‘’récent’’ de l’APR ? La réponse ne va certainement pas tarder.

Djibril Ba