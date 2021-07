Le Groupe bancaire et financier BGFIBank s’est à nouveau vu décerner le Prix de la meilleure banque d’Afrique centrale, à l’occasion de la cérémonie de référence des Trophées African Banker 2021, ce mercredi 7 juillet 2021.

L’annonce a été faite à travers un communiqué transmis hier à ‘’EnQuête’’. La même source renseigne que l’événement qui a pour objectif de célébrer les acteurs engagés pour le développement du secteur bancaire et financier en Afrique, s’est tenu en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (Bad).Cette année, African Banker a tenu à récompenser les structures qui ont su faire preuve de résilience et maintenir leur cap de croissance, malgré un contexte des plus instables à l’échelle continentale et mondiale.

‘’Au nom du Groupe BGFIBank, je tiens à remercier le jury African Banker pour cette distinction qui vient saluer le travail abattu par nos plus de 2 300 collaborateurs ces 12 derniers mois. Ce trophée 2021 vient donc confirmer le travail réalisé et valorise notre capacité de résilience et d’adaptation face à un monde qui change en permanence. Dans le sillage de notre recherche perpétuelle de l’excellenceau service du financement des économies africaines, nous vousdonnons rendez-vous en 2022’’, a déclaré le président-directeur général du Groupe BGFIBank, Henri-Claude Oyima, dans le texte.