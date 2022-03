Le lycée de Guiro Yéro Bocar, dans la région de Kolda, dispose désormais d’une bibliothèque flambant neuve dont les travaux ont été entamés depuis 2014. Cette dernière vient d’être inaugurée en présence des acteurs et des partenaires de l’éducation. L’objectif de ce nouveau joyau est de susciter et d’accentuer la promotion de la lecture chez les élèves et améliorer leur niveau de langue et de culture en optimisant les résultats scolaires.

C’est une bibliothèque moderne qui répond aux normes de base d’un espace de culture intégré dans son environnement local. Les travaux sont financés par l’association Action solidarité pour la santé, l'éducation et l’environnement pour tous en Casamance avec l’appui des populations. Le coût global des travaux, entamés depuis huit ans, s’élève à 59 millions de francs CFA. Un espace de partage du savoir plus accessible aux 677 élèves que compte le lycée de Guiro Yéro Bocar.

‘’C’est une bibliothèque locale avec plusieurs ouvrages. C’est un projet d’éducation. Il y a des ouvriers qui ont appris et aidé les gens à apprendre. Maintenant, ils vont pouvoir partager cette connaissance avec d’autres personnes’’, explique l’architecte Thomas Bourdon. Déjà, cette bibliothèque est prise d’assaut par de nombreux élèves.

Le proviseur du lycée, Dominique Ndecky, a exprimé sa joie. Selon lui, cette infrastructure scolaire permettra l’accès à la connaissance, va faciliter les recherches et améliorer ainsi les performances et le taux de réussite aux examens. ‘’Cette bibliothèque occupe une place primordiale dans le bon déroulement des enseignements et de l'apprentissage.

En nous octroyant cette bibliothèque, les membres de l’ASSEEPT-Casamance et leurs partenaires nous poussent à l’excellence. Je n’ai aucun doute qu’elle sera utilisée à bon escient par les professeurs et les élèves’’, dit-il. Il y a 15 mille livres qui sont actuellement mis à la disposition des élèves de l’établissement. On y trouve les classiques de la littérature africaine et de la littérature étrangère.