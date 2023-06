Bilan Dalal Jaam 

Après presque une semaine de manifestations, la direction de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, à travers son service d’accueil, a fait le point de ses interventions. Face à la presse hier, l’anesthésiste-réanimateur, Dr Fama Sène, a expliqué que leurs équipes ont reçu plusieurs blessés. Certains sont venus d'eux-mêmes, les autres ont été transférés de l’hôpital Roi Bédouin de Guédiawaye. Le surlendemain vendredi, ils ont reçu quatre corps sans vie qui sont à la morgue pour des autopsies.

‘’Le jeudi, on a eu 11 blessés, dont quatre graves. Le vendredi, nous avons reçu 21 blessés, dont une femme, un mineur, envoyés entre les services de réanimation et les blocs opératoires. Ils ont été blessés par balles, armes blanches et grenades lacrymogènes. On a reçu de nombreux blessés vendredi et samedi. Mais on a pu faire face, parce qu’on était en nombre conséquent. On a travaillé en parfaite intelligence avec le district sanitaire de Guédiawaye. On se complète. Tous les frais inhérents à ces cas ont été pris en charge par l'hôpital.

Il y a des blessés qui sont rentrés chez eux après avoir reçu les soins’’, a expliqué le Dr Sène. ‘’Tout le personnel s'est engagé pour prendre en charge tous les patients de la meilleure des façons. Tous les cas de blessés sont stables, sauf celui qui est en réanimation. Si on remarque que d'autres structures sont débordées, nous allons les soulager. À notre niveau, la situation est maîtrisée. La prise en charge se fait tranquillement. Nous lançons un appel au calme. Nous sommes attristés par les décès’’, a dit l’anesthésiste-réanimateur.