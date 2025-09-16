Si le pouvoir public se fait désirer depuis un certain temps, la présence de Touba ça Kanam, elle, ne fait pas défaut. Les responsables de l’organisation que nous avons joints nous ont présenté un bilan détaillé des actions menées par la commission hydraulique, dans le cadre de l’’’opération Wallu’’. Amadou Moustapha Mbaye, secrétaire général adjoint de l’organisation, est revenu sur l’assistance aux sinistrés.

Selon lui, à ce jour, 16 sites d’affectation et 152 demandes de relogement ont été enregistrés. Pour les familles déjà relogées dans les sites d’affectation, elles sont au nombre de 13, pour un total de 160 personnes. S’y ajoute, dans le site appelé Keur Wallu, 27 familles ont pu être relogées pour un total de 232 personnes bénéficiaires.

En sus de travailler au relogement des personnes impactées, TCK a aussi déployé dans les différentes zones d’importants équipements pour aider à l’évacuation des eaux pluviales. Selon la source, TCK a pu déployer 89 motopompes (débit 80–100 m³/h) ; 40 motopompes de grande capacité (débit 300–1 000 m³/h), en sus des 60 motopompes (débit 80 m³/h) affectées aux organisations communautaires de base (OCB).

Ce n’est pas tout. On note également 13,8 km (PHD, D200, flexibles) de longueur totale de tuyaux installés ; 3 370 l (2 240 l de gasoil, 1 130 l de super) de carburant utilisé pour le pompage de l’eau. Tout ce travail a nécessité un effectif technique de 14 agents.

Pour la logistique et les équipements, précise M. Mbaye, ils ont pu mobiliser six pick-up, quatre engins lourds (tractopelle, grue, chargeur).

Le volet santé et hygiène n’a pas été laissé en rade. Dans ce cadre, il y a eu une séance de désinfection à Keur Wallu ; la consultation de chimiothérapie saisonnière de 55 enfants, dont 35 touchés.

Ces actions ont pu être menées grâce à l’élan de solidarité noté dans la ville sainte et auprès de la communauté mouride. Entre le 23 août et le 1er septembre, c’est plus de 60 millions F CFA qui ont été collectés.

De l’avis du secrétaire général adjoint de Touba Ca Kanam, dans le cadre de cette mission, TCK est confronté à des contraintes majeures. Monsieur Mbaye de faire état d’un manque de motopompes face à l’ampleur des inondations, l’absence d’équipements de protection individuelle (EPI), des difficultés d’évacuation des eaux stagnantes, l’insuffisance de véhicules de liaison. ‘’Ce rapport témoigne d’un effort logistique et humain considérable, mais aussi des limites matérielles face à une crise d’envergure. Nous signalons que le débordement récent du bassin de Keur Kabb est venu compliquer la situation. Touba Ca Kanam, néanmoins, continuera d’être au chevet des populations’’, a précisé M. Mbaye.