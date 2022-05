Les travaux de bitumage des axes routiers Bambey - Baba Garage - Keur Samba Kane - Touba Toul et Baba Garage – Mékhé - Fass Boye seront lancés ce jeudi par le ministre des Infrastructures Mansour Faye. Une doléance de plus d’un demi-siècle est ainsi satisfaite, après plusieurs revendications des populations.

Construite en 1937, la piste Bambey - Baba Garage - Ngaye Mékhé, qui fait partie d’un tronçon allant de Fatick à Fass Boy, en passant par Ngaye Mékhé, constitue une dorsale économique au niveau de différentes localités, parce que reliant les régions de Thiès, Diourbel et Kaolack. Les populations, qui attendaient son bitumage depuis 80 ans, voient enfin leur doléance satisfaite. Le ministre Mansour Faye va, ce jeudi, procéder officiellement au lancement des travaux de bitumage de ces routes. La réalisation du bitumage de ces axes routiers est rendue possible, grâce à un financement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea).

L’État du Sénégal a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du marché de travaux de construction de la RN9, sections Bambey - Baba Garage - Keur Samba Kane (32 km) et Keur Samba Kane - Touba Toul (12 km). Le délai d’exécution pour l’ensemble des travaux est de 18 mois au maximum. Les travaux seront exécutés en un seul lot réparti en deux sections. La construction d’une route en béton bitumineux en 1x2 voies. Les travaux comprennent principalement la réalisation d’une structure de chaussée constituée d’une couche de fondation en latérite naturelle de 20 cm, d’une couche de base en latérite améliorée au ciment de 20 cm et un revêtement en béton bitumineux de 6 cm d’épaisseur.

Les travaux comprennent également un volet assainissement eaux pluviales et éclairage public solaire. Pour la réalisation de ces travaux de bitumage, les populations de Baba Garage et ses environs avaient même, en 2018, organisé des séances de récital de Coran. Face à la presse, les organisateurs de cette séance de récital de Coran disaient : ‘’Le président Macky Sall a promis récemment de bitumer ce tronçon. Cette promesse date de 2014. Avant lui, les présidents Abdou Diouf et Léopold Sédar Senghor avaient fait ces mêmes promesses à nos aînés. À ce jour, rien n'est fait. Il s'agit de 80 km. Cette route devrait nous permettre de désenclaver notre zone, surtout avec l'implantation du port de pêche de Fass Boye. Nous avons aussi, au Nord, la voie qui mène vers la Mauritanie, et au Sud, la Gambie.

''En empruntant cette route, on mesure que la souffrance des populations est juste indescriptible à cause de l'état de la piste qui est impraticable. L'impact que cela fait sur les économies est dramatique. Le transport y est excessivement cher et le déplacement des populations est quasi réduit à zéro, réduisant presque à néant les échanges entre les communautés. Cela impacte négativement le potentiel économique de la zone qui, pourtant, regorge de hauts cadres dans le secteur privé comme public, de talents aussi bien dans l'agriculture et que dans l'artisanat’’. La seule et principale doléance des populations reste le bitumage de cette route qui fait toujours l'objet de promesses, depuis l'indépendance, durant toutes les échéances électorales que le Sénégal ait connues.

D’ailleurs, en 2005, en tournée politique, le regretté Assane Diagne, ancien Ministre et ressortissant de Baba Garage, a été sensibilisé d’une manière originale par les autochtones. Ayant été informés que le ministre devait passer par ce tronçon, ils ont eu l’ingénieuse idée d’installer une femme en travail dans une charrette. Cela marcha. Face à cette scène insoutenable pour Assane Diagne, il s’arrêta pour mettre son véhicule et son chauffeur à la disposition de la parturiente. C’est par la suite qu’il comprit que c’était un canular, une façon pour les populations de lui montrer l’état de dégradation de la route Baba Garage - Mékhé.

Ce lancement du démarrage des travaux de ces axes routiers se fera sous le signe de la rivalité politique. Dans un document sonore, la députée Aissatou Mbodj appelle les populations à ‘’transcender les clivages politiques et à réserver un accueil chaleureux au ministre Mansour Faye qui l’a informée du lancement des travaux de ces axes routiers’’. Faux, réplique Alassane Gora Diop, Conseiller municipal dans la commune de Keur Samba Kane. Pour ce responsable de l’APR, ‘’la députée ne veut que faire de la récupération politique et cela ne peut pas passer. Si Mansour Faye doit être accueilli, ce sera par les responsables de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar, plus l’Administration, mais pas elle.’’

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)