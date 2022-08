Plus connu dans le domaine du théâtre et celui du cinéma, Serigne Mouamadou Abdoulaye Diakhaté, qui voulait devenir footballeur, réalise un autre rêve : devenir musicien. Le fils du grand comédien Basse Diakhaté vient d’ailleurs de sortir un EP et prévoit d’autres projets musicaux.

Teint noir, une partie de ses cheveux hérissée en points, l’autre pendue droit vers le bas, un gant à la main droite, Serigne Mouamadou Abdoulaye Diakhaté ne passe pas inaperçu. Surnommé The Black Super Man, le fils du grand comédien Basse Diakhaté a troqué le ballon rond contre les arts.

Ayant dans les jambes une carrière internationale, certains de ses proches sont étonnés de le voir sur la scène musicale. Il vient de sortir un EP de trois titres montrant son talent de musicien. ‘’Mon rêve était de devenir footballeur international. Ceux qui me connaissent savent que même El Hadj Diouf n’était pas meilleur que moi’’, a-t-il badiné lors de la cérémonie de présentation des singles. Ainsi, il n’a jamais abandonné ce rêve de devenir artiste.

En effet, la musique a aussi toujours été sa passion, depuis bas âge. D’ailleurs, il n’est pas novice dans ce milieu. ‘’Enfant, je disais que quand je serai joueur professionnel, je serais également musicien. J’ai eu à aider plusieurs rappeurs de renom, à Médina, tels que les Books de Sen Kumpa et Simon’’, a-t-il expliqué.

Sur scène, il grimace, rame, rampe, sautille. Il maitrise son art comme personne. Il a en lui un talent que très peu d’artistes possèdent. Il brise les codes à tel point que certains diront qu’il est impoli. Comment peut-on passer à côté d’une telle pile électrique ?

Ayant tâté plusieurs styles de musique, l’artiste a, sans exclure le mbalax, adapté un genre particulier peu connu des mélomanes sénégalais. Ce style fait un peu penser à Rock Mbalax. ‘’J’aime la guitare. J’ai ma manière de faire. Je vais l’imposer au public et il va forcément aimer’’. D’ailleurs, le morceau ‘’Menn Mi’’ est une sorte d'egotripe pour dire qu’il est maintenant prêt à propager son savoir. ‘’J’ai acquis beaucoup connaissance à travers les différents chemins par où je suis passé’’, dit-il.

The Black Super Man conscientise, dans sa musique. Le titre ‘’Diog Sétal’’, préparé en deux ans, est un morceau qui sensibilise sur l'insalubrité, la gestion des déchets solides et incite surtout à un changement de paradigme de la part des populations en matière de culture de la propreté. L’autre morceau de l’EP s’intitule ‘’Xëyu Ndaw Yi’’. C’est un plaidoyer auprès des jeunes et des autorités du pays à travailler main dans la main pour pouvoir venir à bout de la problématique de l'emploi et du chômage.

Le musicien compte enchaîner les projets. Son album est déjà prêt, selon lui. ‘’J’avais voulu faire 18 titres, mais on m’a conseillé d’en faire 12. Sous peu, nous vous présenterons un album top’’.

Théâtre et cinéma

Serigne Mouamadou Abdoulaye a plusieurs cordes à son arc. Il est le fils d'un artiste-comédien bien connu dans le pays, habitué des scènes de tournage depuis la série de sketchs de ‘’Gorgorlou’’, dans les années 2000. S. M. A. Diakhaté, après avoir suivi ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Département d'anglais, a pu côtoyer l'univers du 4e et du 7e art, en participant aux tournages de films cinématographiques et aux répétitions de pièces théâtrales scéniques. Ce monde a fini par le séduire et il se lance tout d'abord dans l'écriture de scénarios et a ensuite créé en 2017, sa propre structure intitulée Diakhaté Productions.

‘’J’ai participé dans beaucoup de productions de films longs métrages comme figurant. Et je suis également dans le milieu de l'audiovisuel depuis des années comme scénariste et producteur de pièces théâtrales’’, a-t-il indiqué. Ainsi, avec sa société, il a eu à faire de nombreuses productions sur le plan du théâtre scénique de sensibilisation avec des sujets qui abordent toujours la condition des jeunes en l'Afrique avec des thèmes comme l'immigration clandestine.

Ayant acquis sur le tas des connaissances en matière de réalisation et de production, il s’apprête à réaliser sa première œuvre cinématographique. Il est titulaire d’un Bac+1 en anglais. Cela lui facilite de comprendre et de réaliser les aspirations d'un auteur. Sa production a travaillé avec des structures comme Papsen Pais, l'Union européenne dans le projet de lutte contre l'immigration clandestine intitulé ‘’Tekki Fii’’, avec une représentation théâtrale qui a été jouée dans différents endroits du pays, notamment au Grand Théâtre national de Dakar à deux reprises.

Diakhaté Productions s'est lancée dans le cinéma avec, au compteur, des scénarios de courts et de longs métrages, des pilotes de séries télévisées et un court métrage qui conscientise sur un éventuel danger de l'occupation de certaines rues de Dakar par les marchands ambulants.

Actuellement, sa structure travaille sur le projet de court métrage intitulé ‘’Le Fauteuil’’. Ainsi, elle cherche des partenaires pour la concrétisation de ce projet capital. S. M. Diakhaté n’a pas réussi dans le football, mais a marqué un but. Il s’en sort. Malgré sa trajectoire rectiligne, il a toujours su progresser.

En ce qui concerne la scène musicale, l’EP qu’il vient de sortir est le début de son ascension.

BABACAR SY SEYE