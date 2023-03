Ce mercredi, la coalition Jotna a déclaré avoir rejoint le camp de la mouvance présidentielle. Cette information a été commentée par le président du Parti pour l'action citoyenne (Pac) Bruno d'Erneville. "De nombreuses personnes m’ont interpellé pour me demander si la coalition Jotna est désormais alliée du régime au pouvoir. Je suis au regret de répondre ici que je n’en sais strictement rien et étant hors du pays depuis trois semaines, je n'ai plus beaucoup d’informations sur l’évolution des choses politiques au Sénégal dont j’ai souhaité m’éloigner le temps d’un repos et d’une réflexion", a répondu de façon assez précise Bruno d'Erneville. Avant de préciser : ‘’Notre parti n’est plus dans Jotna, depuis les Législatives, puisque Jotna avait choisi le camp de Wallu-Yewwi, pendant que le Pac avait pris ses responsabilités en démissionnant de Jotna pour s’allier à la coalition Bunt Bi". Toutefois, M. d'Erneville semble toujours avoir en travers de la gorge les coups bas qu'avait subis leur coalition en pleines Législatives. "Le Sénégal a pu voir alors comment cette coalition a été combattue, par des débauchages de nos têtes de liste, par le montage d’une déclaration ignoble faite par nos plénipotentiaires en plein temps d’antenne… Au finish, nous avons hérité d’un résultat catastrophique ne nous permettant même pas d’obtenir un siège, celui que nous aurions eu au moins pour le professeur Ibrahima Mbow (président de l’Union citoyenne Bunt Bi)", regrette-t-il.