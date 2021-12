Le TER (Train express régional) en exemple concret, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s’est réjoui des réalisations de son département, tout en annonçant d’autres grands travaux dans la mobilité et le désenclavement.

L’Assemblée nationale a adopté, hier, le budget du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement arrêté à 905 622 236 852 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et à 307 551 667 809 F CFA en crédits de paiement (CP). Il a connu une hausse en CP de l’ordre de 8 780 922 596 F CFA par rapport à l’exercice 2021. Le budget 2022 concerne un volet ‘’Développement, gestion et entretien des infrastructures routières’’ doté de 194 483 371 440 F CFA en CP ; ‘’Développement, gestion et entretien du réseau ferroviaire’’ avec 49 636 806 813 F CFA en CP ; ‘’Développement et modernisation des services de transport’’ pour 61 696 009 210 F CFA en AE et CP et ‘’Pilotage, gestion et coordination administrative’’.

Face aux députés, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s’est appuyé sur les réalisations de son département au cours de l'exercice budgétaire 2021. Dans le secteur des infrastructures routières, Mansour Faye a relevé la construction et la remise en état de 1 060 km de routes principales et de 416 km de pistes de désenclavement. En outre, signale-t-il, son ministère a réalisé l’achèvement d’une dizaine de projets sur un linéaire de 594 km, pour coût total de 243 milliards de francs CFA. Il s’agit de travaux qui portent notamment sur la réhabilitation de routes nationales, la construction de pistes, l’aménagement et le bitumage de routes, ainsi que la construction et la rénovation de ponts. Les autoponts de Philippe Maguilène Senghor et de Lobath Fall ont été mis en service. Ceux de Keur Massar et de Cambérène ont vu leurs travaux de construction démarrer.

Le budget 2022 du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement ambitionne d’impulser fortement ‘’la reprise économique et d’impacter positivement le développement du secteur agricole’’. En dehors des programmes prioritaires de désenclavement (PUDC, Promovilles, Fera, etc.), le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a annoncé un ambitieux programme spécial de désenclavement (PSD) en cours d’instruction. ‘’Il prendra en charge la construction et la réhabilitation de plus de 2 500 km de routes sur toute l’étendue du territoire national, sur une période de 2 à 3 ans. Les travaux ont déjà démarré par endroits, par anticipation’’, a assuré Mansour Faye.

En outre, les partenaires de l’Etat du Sénégal vont financer le programme de désenclavement des zones agricoles et minières au cours des prochaines années. ‘’Cela, dans l’objectif de créer des conditions de développement agricole, surtout céréalier, mais aussi des programmes pour faciliter l’exploitation minière dans toutes les régions. Le deuxième objectif est d’améliorer la densité routière pour améliorer la contribution à la croissance économique’’, rapporte le ministre.

Dans le cadre de l’amélioration de la mobilité urbaine à Dakar et dans les grandes villes, il est prévu l’élargissement de l’ancienne route de Rufisque dénommée Cyrnos - Seven Up - Malick Sy et la réhabilitation du viaduc de Cambérène. Mansour Faye a annoncé la construction de l’autoroute Dakar - Saint-Louis : section Tivaouane Peulh - Lac Rose - Tivaouane.

Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a également annoncé la mise en circulation de 680 minibus, ‘’objet du contrat signé entre Aftu et Senbus, dans le cadre du programme de renouvellement des ‘cars rapides’ et des ‘Ndiaga Ndiaye’. Les programmes de remplacement des taxis de banlieue et le renouvellement des gros-porteurs seront accélérés. Pour cette dernière catégorie, la première phase a permis l’acquisition de 1 455 véhicules.

Sur le volet ferroviaire, la réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar – Tambacounda reste encore à un stade de négociations entre l’Etat et ses partenaires techniques et financiers. Même si, selon Mansour Faye, celles-ci sont à un stade avancé. La relance des activités ferroviaires avec Grands trains du Sénégal (GTS-sa) sur l’axe Dakar – Tamba devrait, à terme, soulager la Nationale 1 dans le trafic interurbain et le transport de fret. D’ailleurs, note Mansour Faye, l’Etat a mis à disposition un montant de 10 milliards de francs CFA pour la réalisation de la ligne Dakar - Bamako. A l’heure actuelle, les travaux de désherbage et de désensablement sont terminés. Mais, regrette-t-il, ‘’cela a dévoilé la nécessité de reprendre certains travaux de génie civil. Nous pensons pouvoir livrer les travaux au courant du premier semestre 2022’’.

INAUGURATION DU TER Mansour Faye confirme le 27 décembre 2021 Tout est fin prêt pour le lancement du Train Express Régional (TER). Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement l’a réaffirmé hier devant les députés lors du vote du budget 2022 de son département. Selon Mansour Faye, ‘’les 15 wagons sont fonctionnels. Tous les tests effectués se sont révélés concluants. Il ne reste qu’une seule chose, une autorisation de mise en exploitation commerciale (Amec). Au moment où nous parlons, tout porte à croire qu’elle nous sera délivrée ce 20 décembre 2021. Et à partir de cette date, les trains pourront être mis à disposition des populations.’’ Après plusieurs reports, l’inauguration de ce train, projet phare de la présidence de Macky Sall, devrait enfin avoir lieu avant la fin de l’année. Comme l’assure le ministre, ‘’pour des questions de calendrier, le chef de l’Etat a estimé que l’inauguration se fera le 27 décembre 2021.’’ En attendant, pour rassurer les parlementaires, Mansour Faye a promis de voir avec l’APIX, entre le 20 et le 27 décembre prochain, la possibilité qu’une délégation de députés puissent emprunter le TER et constater l’effectivité des conditions de sa mise en exploitation.

Lamine Diouf