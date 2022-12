La célébration de la Journée du tirailleur a servi, hier, de tribune au ministre des Forces armées pour revenir sur certains épisodes marquants de la Grande Guerre. Il a aussi demandé aux jeunes Sénégalais de s’inspirer des valeurs des tirailleurs.

‘’L’appel à l’Afrique de la France : le sang versé et l’effort de guerre des populations noires des colonies françaises’’ est le thème de la Journée du tirailleur, édition 2022. Le ministre des Forces armées, qui présidait, hier, cette rencontre à Thiaroye, a relevé que ledit thème a l’avantage de prendre en charge les exploits des tirailleurs jalonnés de faits d’armes glorieux, mais également la participation à l’effort de guerre des populations noires des colonies françaises d’Afrique.

En tout état de cause, a souligné Me Sidiki Kaba, ces colonies ont payé un lourd tribut durant ce premier conflit mondial (1914-1918). L’enfer du front, selon lui, n’était pas seulement dû à la puissance de feu des belligérants, mais également à l’inexpérience des tirailleurs sénégalais pour les guerres modernes européennes. ‘’Au Chemin des dames, 1 000 tirailleurs ont été retirés du front avant la bataille, parce que victimes du froid. Le séjour dans les camps d’hivernage était parfois interrompu par les urgences du front. Le camp Courneau, installé dans une région marécageuse près de Bordeaux, a enregistré plus de 1 000 morts des suites de pathologies liées au froid ou au tétanos. Les Tirailleurs sénégalais étaient aussi victimes de l’éloignement familial que la France a tenté d’atténuer, en faisant appel à des marraines de guerre’’, a rappelé le ministre.

Avant de laisser entendre que ‘’les lourds sacrifices au front ne peuvent pas occulter ceux subis par les populations restées dans les colonies. En effet, dit-il, en plus d’avoir laissé partir leurs enfants dans une guerre dont elles ne maitrisaient pas toujours les causes, elles vont contribuer amplement à l’effort de guerre et, si nécessaire, sous la contrainte. Toutes les ressources économiques étaient ainsi mobilisées et réquisitionnées’’, rappelle Sidiki Kaba.

À quelques mois de la fin de la guerre, poursuit le ministre, quelque 77 000 soldats ont encore été mobilisés en Afrique occidentale française (AOF) et en Afrique équatoriale française (AEF). Seule une petite partie a finalement été envoyée en Europe, parce que la guerre s’est achevée avec la signature de l’armistice, le 11 novembre 1918. ‘’Officiellement, souligne-t-il, les chiffres font état de 185 000 tirailleurs recrutés dont 134 000 envoyés en Europe. Ces chiffres varient cependant selon les auteurs : quand Albert Sarraut avance 163 000 soldats recrutés, Bakari Kamian donne le chiffre de 189 000 et Robert Cornevin parle de 193 000 soldats. Les mêmes difficultés apparaissent pour le bilan démographique. Le chiffre de 30 000 morts est loin de traduire la réalité. En effet, les morts durant le recrutement ne sont pas comptabilisés’’.

Également, fait remarquer le ministre, ‘’le sacrifice et la contribution substantielle de nos populations à l’effort de guerre pendant la Première Guerre mondiale n’ont pas encore été suffisamment appréhendés à leur juste valeur. C’est pourquoi, déclare Sidiki Kaba, il est un devoir pour les générations actuelles de s’approprier les nobles valeurs de courage, de bravoure, d’abnégation, d’honneur plusieurs fois séculaires et profondément ancrées dans notre continent. Ce sont ces valeurs dont sont héritières nos forces armées que nous avons conceptualisées dans les notions de ‘Diom’, de ‘Ngor’ et de ‘Fiit’. Nous ne devons ménager aucun effort pour vivifier le devoir de mémoire et assurer sa transmission aux générations futures’’, termine Me Sidiki Kaba.

CHEIKH THIAM