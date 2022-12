Hier, à la gouvernance, les acteurs de l’élevage se sont réunis pour voir l’état des préparatifs de la Journée nationale de l’élevage prévue le 29 décembre. Une journée qui sera présidée par le président de la République. Lors de cette rencontre, le gouverneur Oumar Mamadou Baldé a laissé entendre que tout est prêt pour que la journée soit une réussite.

Dans le cadre de la préparation de la Journée nationale de l’élevage, prévue le 29 décembre prochain Tambacounda, le gouverneur a présidé une importante réunion avec les acteurs du secteur, hier, dans la grande salle de la gouvernance. Lors de cette rencontre préparatoire, le chef de l’exécutif régional a souligné que tout est fin prêt pour la célébration de la journée nationale dédiée à l’élevage.

En effet, après le CRD spécial consacré à l’événement, le gouverneur a cru nécessaire de rencontrer une nouvelle fois les éleveurs de la région. Lors de cette rencontre, le préfet du département de Tambacounda est revenu de long en large sur l’état d’avancement des travaux de balisage du site devant recevoir la cérémonie.

Pour cette journée de l’élevage qui sera présidée par le chef de l’État, les défis du comité d’organisation étaient de deux ordres. Selon M. Baldé, le premier point a trait au site. Sur cet aspect, le gouverneur a assuré que toutes les dispositions pour rendre le lieu fonctionnel ont été prises. Les routes et les pistes sont dégagées, rendant le site accessible. L’électrification du site est aussi prise en compte, car la Senelec a déployé un dispositif pour éclairer le lieu et ses alentours.

S’agissant de l’eau, la délégation du ministère de l’Élevage qui a assisté à la réunion a estimé qu’en cette période de chaleur, les animaux doivent beaucoup boire pour ne pas se déshydrater. Une inquiétude que le comité d’organisation a bien notée.

Pour les représentants du ministère de l’Élevage, le site est parfait. ‘’C’est le meilleur site qu’une région ait pu offrir pour l’implantation des chapiteaux et des différentes installations,’’ disent-ils. D’ailleurs, l’équipe de Khelcom Baches a déjà démarré les travaux sur le site, depuis deux semaines.

Pour le deuxième point, il s’agissait de trouver des sites d’hébergement pour les 13 délégations d’éleveurs des autres régions du Sénégal. Là, également, le gouverneur a tenu à rassurer tout le monde. Cinq établissements répondant aux critères d’accueil sont déjà choisis pour recevoir ces différentes délégations et 14 autres écoles sont retenues en réserve. Tout ceci fait dire au gouverneur que ‘’même demain, nous sommes prêts à célébrer la journée’’.

‘’Ce n’est pas une journée du gouvernement, encore moins de l’Administration. C’est une journée des éleveurs, pour les éleveurs’’, précise M. Baldé. Selon qui, il n’y a pas d’amalgames à faire. ‘’Les éleveurs seront au-devant de la scène, car la journée leur appartient’’.

C’est dans ce contexte qu’il appelle ces derniers à tout mettre en œuvre pour réussir la journée. ‘’Je veux que cette journée du 29 décembre à Tambacounda soit la plus réussie, la mieux organisée que toutes les autres journées que le Sénégal a connues dans ce domaine. C’est possible et nous mettrons tout en œuvre pour arriver à ce résultat’’, déclare le gouverneur.

Pour atteindre cet objectif, les différentes associations d’éleveurs se disent engagées à tout faire, en termes de mobilisation et de participation, afin que cette journée reste mémorable.

Cependant, les éleveurs traditionnels souhaitent un nombre suffisant de badges d’accès. Ils demandent également que les agents chargés de la sécurité soient plus conciliants. Des doléances que le gouverneur a promis de satisfaire.

Les éleveurs ont aussi invité leurs pairs à la solidarité et à l’union des cœurs, afin de donner une image reluisante de la région aux nombreux hôtes qui devront venir.

BOUBACAR AGNA CAMARA (TAMBACOUNDA)