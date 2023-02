La paix était, hier, au cœur des prises de parole, lors de la cérémonie officielle de la célébration de la 143e édition de la commémoration de l’Appel de Seydina Limamou Lahi (PSL). Qu’il s’agisse des religieux ou des officiels, tous ont appelé à un Sénégal de paix.

La 143e édition de la commémoration de l’Appel de Seydina Limamou Lahi (PSL), qui a vécu les mardi 21 et mercredi 22 février à Cambérène, Ngor et Yoff, a pris fin, hier, avec la cérémonie officielle de la célébration. Elle a permis de faire, dans un premier temps, un premier bilan de l’organisation de l’événement.

Ainsi, le coordinateur général de l’appel des layènes a confié que toutes les instructions données par le chef de l’État ont été respectées à la lettre.

Ensuite, Seydina Issa Thiaw Laye a embrayé sur la situation sociopolitique, pour affirmer que, depuis son avènement à la tête de l’État, Macky Sall fait tout pour qu’il y ait une stabilité dans ce pays. ‘’Ce qui nous arrange, nous en tant que religieux. Il rend service à toutes les communautés religieuses du pays et sans distinction. Le maire de Dakar aussi, Barthélemy Dias, fait de belles choses pour nous. Les forces de sécurité ont aussi joué un grand rôle dans la réussite de cet évènement. La presse, dans sa diversité aussi, a rempli sa mission. Nous sommes satisfaits d’elle’’.

‘’Les guides religieux, a-t-il poursuivi, jouent un grand rôle dans ce pays. Ils l’éclairent. Un taux de 99 % de croyants n’est pas une petite chose. Celui qui essaye de combattre ce pays n’est pas un croyant. On ne comprend pas d’ailleurs un tel état de fait. Qu’on respecte la religion et non des personnes. Le legs de Baye Laye est le Coran et la Suuna. Qu’on le préserve. On a intérêt à préserver la stabilité de ce pays. Que chacun fasse ce qu’il doit faire pour qu’elle persiste. Le Sénégal doit sa stabilité aux familles religieuses. Nous sommes des acteurs de la paix et de la cohésion sociale’’.

Le religieux d’inviter à jeter un coup d’œil sur la situation qui prévaut dans les pays qui nous entourent, pour se rendre compte de la chance qu’on a de vivre en paix. ‘’Les familles religieuses sont des supports, pour jouer de grands rôles dans ce pays. Ils jouent de grands rôles de citoyenneté dans ce pays’’, a-t-il martelé.

La justice sociale, soubassement de toute paix durable

Dans la même veine, Seydina Issa Thiaw Laye a insisté sur la justice sociale qui doit conduire à l’équité et à une vie digne pour tous dans la citoyenneté, en tenant compte des capacités et qualifications des uns et des autres.

Donc, selon lui, cette justice sociale requiert d’assurer aux citoyens des services éducatifs et sanitaires de base. ‘’C’est le sens du développement durable dont l’un des objectifs fondamentaux est de promouvoir les Droits de l'homme en général et les droits des enfants et des femmes en particulier, en développant leurs capacités et en les libérant de l’ignorance, de l’analphabétisme, du sous-développement, des maladies, des épidémies et de la pauvreté’’.

À ses yeux, ‘’la paix inclut la stabilité, la sécurité et la sûreté. Elle permet d’adorer Allah en toute tranquillité. Elle favorise également le développement et le bien-être. Quant à la violence, le terrorisme et l’extrémisme, ils causent beaucoup de pertes en vies humaines’’. De ce fait, il appelle de ses vœux une communication entre les forces vives de la nation, pour sortir la société de l'impasse, en créant un terrain d’entente par le dialogue entre toutes les composantes de la société.

En effet, il considère que les divergences ne justifient pas la transformation du pays en un champ de bataille permanent et continu. ‘’En tant que citoyens soucieux de la préservation des intérêts de la nation, nous devons nous éloigner de tout ce qui peut menacer la paix et la concorde nationales. Le Sénégal nous appartient à tous, musulmans et non-musulmans. Nous constituons une société ouverte et plurielle, sur les plans religieux, culturel, intellectuel et idéologique. Donc, nous devons nous unir, malgré nos contradictions, afin de créer une forte cohésion sociale. La différence est une volonté divine. Allah dit : ‘’Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule communauté’’, a déclaré le coordonnateur général à l’assemblée.

‘’Évitons de comparer ceux qui veulent diriger le pays et les religieux’’

En effet, Seydina Libasse Thiaw Laye considère que celui qui appelle à la violence est très loin des enseignements de Baye Laye. ‘’Lui, il appelle à la paix. Toute sa vie, il n’a lutté que pour cela. Il a toujours dit qu’il va convaincre les gens dans la paix. Il n’a jamais été pour la violence. Nous aussi, nous suivons ses traces. En réalité, la violence ne profite à personne. Donc, cultivons pour la paix partout où nous serons. Dans ce pays, on appelle à la paix. Cette dernière doit commencer par chacun de nous. Si on fait un appel à la violence et qu’on veut la paix, c’est qu’on a rien compris. Si on appelle aussi à la violence et qu’on a la paix, on doit avoir peur. Dans ce pays, les gens sont pour ceux qui cultivent la paix. Qu’on sollicite l’électorat sénégalais dans la paix’’, a prêché le religieux.

Il est d’avis que celui qui veut convaincre les citoyens de voter pour lui doit montrer qu’il est un homme de paix. ‘’Prions pour la paix. Évitons de comparer ceux qui veulent diriger le pays et les religieux. Qu’Allah éloigne toutes les personnes qui cultivent la violence très loin du pays. C’est la paix qui nous intéresse. Cultivons la paix, car elle est au début et à la fin de tout’’.

Il a terminé son propos, en formulant des prières pour tout le monde.

Le représentant du khalife général des layènes, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, a continué sur la même lancée. Il a déclaré qu’il prône la paix, à l’instar de Mame Limamou Laye.

‘’On doit envier le Sénégal, à cause de Mame Limamou Laye’’

Le ministre de l’Intérieur, à la tête d’une forte délégation composée de collègues, de députés et de directeurs généraux, s’est aussi appesanti sur cette thématique. Venu représenter le président de la République, Antoine Félix Diome a souligné que le Sénégal est un État unitaire décentralisé. C’est ce qui explique la présence de l’administration territoriale et de maires à cette cérémonie religieuse. ‘’Ce que nous avons au Sénégal nous suffit. Si quelqu’un d’autre a autre chose, qu’il le prenne. On est fier de ce dont nous avons. On doit envier le Sénégal, à cause de Mame Limamou Laye. Nous n’allons jamais saper cela jusqu’à notre dernier souffle. Les tarikhas sont des chemins qui mènent tous vers Allah (SWT). C’est ce que le président a compris pour leur rendre hommage. Une richesse, ce n’est pas de la jalousie, la méchanceté et l’hypocrisie. Limamou Laye nous a appris la paix, avant Gandhi et les autres’’.

Le ministre d’ajouter : ‘’La modernisation des cités religieuses est un projet phare pour Macky Sall. C’est la raison pour laquelle il a déclenché un important projet dans cette cité religieuse. Que le khalife prie pour un Sénégal de paix, de stabilité, où il fera bon vivre.’’

A signaler que la clôture de cette manifestation religieuse, qui avait pour thème ‘’La paix et le développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Lahi (PSL)’’, a aussi enregistré la présence du maire de Dakar Barthélemy Dias, ainsi que le maire de Yoff Seydina Issa Laye Sambe et ceux de Thiaroye-sur-Mer, Malika, Mermoz Sacré-Cœur et Yeumbeul-Nord.

L’invité d’honneur de cette édition a été la Turquie.

CHEIKH THIAM