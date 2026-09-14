L'ancien maire de Thiès et homme politique Talla Sylla a officiellement lancé, ce week-end, son nouveau mouvement dénommé « Tawféex — Paix et Prospérité ». Cette nouvelle organisation entend dépasser les clivages partisans afin de replacer le citoyen, le travail et la paix sociale au cœur de l'action publique.

L'ancien édile de Thiès veut promouvoir une nouvelle démarche politique fondée sur l'intelligence citoyenne, le dialogue et la recherche de solutions concrètes aux préoccupations quotidiennes des Sénégalais, la cohésion sociale et le développement, loin des querelles et des affrontements qui marquent souvent le débat politique. Talla Sylla a lancé, ce week-end, le mouvement « Tawféex — Paix et Prospérité ».

En effet, il dresse le constat d'un espace public fortement marqué par les affrontements politiques et les querelles partisanes, alors que, selon lui, les principales préoccupations des populations se situent ailleurs : dans l'accès à l'alimentation, au logement, à la santé, à l'éducation et à l'emploi. « Face à la fureur politicienne qui divise, il est temps de faire un choix radical : celui de la paix sociale et du travail », lance-t-il.

Un mouvement au-delà des clivages partisans

Talla Sylla présente Tawféex comme une démarche destinée à rassembler les différentes forces vives du pays, sans distinction d'appartenance politique. L'objectif affiché est de construire un « mouvement d'intelligence citoyenne », capable de faire émerger des propositions à partir des réalités vécues dans les territoires.

Le concept de Tawféex, qui renvoie à la paix et à la prospérité, est présenté comme l'aboutissement d'un effort collectif et individuel fondé sur la responsabilité, l'éthique et le travail. Le mouvement revendique également une filiation avec la philosophie du Jëf Jël, présentée comme une invitation à assumer le principe selon lequel les résultats obtenus sont liés aux efforts consentis.

Pour Talla Sylla, cette conception doit également conduire à repenser le rôle de la politique. « La politique ne doit plus être l'art de conquérir le pouvoir, mais le devoir de servir l'humain », soutient-il.

Le manifeste de Tawféex s'articule autour de cinq priorités, présentées comme des droits fondamentaux devant être garantis à chaque Sénégalais. La première concerne l'alimentation, avec l'ambition de renforcer la souveraineté alimentaire à travers la valorisation des terres, le soutien aux agriculteurs et le développement de la transformation locale des produits agricoles. La deuxième priorité porte sur le logement. Le mouvement souhaite promouvoir un habitat accessible, sain et digne pour les familles, tout en repensant l'aménagement des villes et des villages.

Troisième axe : l'habillement et l'industrie textile. Tawféex entend encourager la production locale, soutenir les artisans et faire du savoir-faire culturel et artisanal sénégalais un levier de développement économique. Le quatrième engagement concerne la santé, avec la volonté de rapprocher les services sanitaires des populations, de renforcer la prévention et de défendre un système de soins dans lequel l'accès à la santé ne serait pas déterminé uniquement par les capacités financières des citoyens.

Enfin, le mouvement place l'éducation et le savoir au cœur de son projet. Talla Sylla plaide pour une meilleure valorisation de l'éducation, des technologies et des langues nationales afin de renforcer les capacités de la jeunesse sénégalaise et sa compétitivité à l'échelle internationale.

Le lancement de Tawféex ne constitue, selon ses initiateurs, qu'une première étape. Le mouvement prévoit désormais une phase de concertation citoyenne d'un mois à travers les différents territoires du pays. Jeunes, femmes, travailleurs, experts, acteurs économiques et membres de la diaspora sont notamment invités à participer à cette démarche de dialogue et de co-construction. Cette période de consultations doit déboucher sur une Convention nationale prévue les 10 et 11 octobre 2026 à Dakar, annonce Talla Sylla.

Ndeye Diallo (Thiès)