Le Bureau Politique Taxawu Senegaal s'est réuni en session ordinaire le samedi dernier, sous la présidence de son Président, le camarade Khalifa Ababacar Sall, en présence des membres de la direction nationale et des responsables des différentes structures du parti.

Analysant la situation politique, économique et sociale du pays, renseigne un communiqué, le bureau politique de Taxawu Senegaal constate, avec préoccupation, la persistance des tiraillements au sein du camp au pouvoir ainsi que la progression de ruses politiques qui contribuent à brouiller les repères et à fragiliser davantage la confiance des citoyens dans la parole et l'action politiques. Taxawu Senegaal réaffirme que la politique doit demeurer fondée sur les convictions, l'éthique et la fidélité aux engagements.

Le Bureau Politique a également exprimé sa vive préoccupation face à la situation difficile que traverse le monde rural sénégalais. "Malgré les annonces répétées des autorités, les agriculteurs continuent de faire face à de nombreuses contraintes, notamment l'insuffisance et le retard dans la mise à disposition des intrants agricoles, la faiblesse des mécanismes de financement ainsi que les conséquences dramatiques de la mévente de leurs productions agricoles, en particulier le riz de la vallée du Fleuve Sénégal.

Cette situation alimente l'exode rural et pousse de nombreux jeunes, privés de perspectives, vers les chemins périlleux de l'émigration irréguliére" a indiqué la note. Pour qui, la souveraineté alimentaire ne peut être réduite à un slogan. Elle exige une politique agricole cohérente, ambitieuse et durable, couvrant l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur et garantissant aux agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et autres acteurs du monde rural un accompagnement effectif, de la production à la commercialisation.

Sur le plan économique et social, le Bureau Politique relève la dégradation du pouvoir d'achat des ménages, la hausse du coût des carburants et des denrées de première nécessité, les difficultés liées à l'approvisionnement en électricité ainsi que les nombreuses contraintes qui affectent le quotidien des Sénégalais. Pour Taxawu Senegaal, la résolution de ces urgences doit constituer une priorité absolue de l'action gouvernementale.

Le Bureau Politique appelle également le Gouvernement à appréhender avec responsabilité et réalisme l'accord conclu avec le Fonds monétaire international. "Cet accord ne saurait être présenté comme une fin en soi, mais doit surtout se traduire par des politiques publiques capables d'améliorer concrètement les conditions de vie des populations. À cet égard, Taxawu Senegaal exige des réponses urgentes et durables aux préoccupations relatives à l'emploi et à l'insertion des jeunes, à l'autonomisation économique des femmes, à l'éducation, ainsi qu'au renforcement de la gouvernance démocratique et de l'État de droit" a ajouté la même soyrce.

Qui a précisé que taxawu Senegaal continuera à être une opposition républicaine, responsable, vigilante et constructive, fondée sur la défense des principes démocratiques, de la justice sociale et de la bonne gouvernance. "Taxawu Senegaal réaffirme son ancrage aux côtés du peuple sénégalais et sa détermination à défendre, en toutes circonstances, ses intérêts. Le Parti continuera d'assumer pleinement son rôle d'opposition responsable, vigilante et constructive, au service de la démocratie, de la justice sociale et de la bonne gouvernance" a précisé le document.