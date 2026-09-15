ABDOULAYE SEYDOU SOW QUITTE L'APR POUR FONDER LE « PACTE REPUBLICAIN »

L'ancien ministre de l'Urbanisme et maire de Kaffrine Abdoulaye Saidou Sow a officialisé samedi son départ de l'Alliance pour la République (APR) en lançant son propre mouvement politique, le « Pacte Républicain ». Cette rupture intervient dans un contexte de recomposition majeure de la scène politique sénégalaise, marquée par l'émergence du parti présidentiel Kiiraay. La présence remarquée d'Aminata Touré à cette cérémonie de lancement suggère une possible intégration du leader kaffrinois au camp du chef de l'État.

Abdoulaye Saidou Sow n'était pas un simple cadre de l'APR. Ancien directeur général du COUD, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique dans le dernier gouvernement de Macky Sall, maire de Kaffrine et secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, il incarnait l'une des pièces maîtresses du dispositif politique de Benno Bokk Yaakaar.

Pendant des années, il s'est distingué comme l'un des lieutenants les plus combattifs de Macky Sall. Face à Ousmane Sonko et Pastef, il est plusieurs fois monté au créneau, les derniers mois avant la chute du régime APR. En mars 2024, lorsque le leader de Pastef s’est rendu à Kaffrine, les affrontements entre partisans des deux camps avaient dégénéré en saccage du siège local de l'APR.

Aujourd’hui, il tourne le dos aux Apéristes en invoquant une mise à l'écart progressive de la vie interne du parti. « On ne m'écoute plus, on ne m'associe plus », a-t-il déploré lors du lancement de son mouvement. Ses anciens camarades de l'APR ont tenté de justifier cet éloignement en arguant que ses fonctions à la tête de la Fédération sénégalaise de football l'auraient détourné des affaires du parti. Une explication que Seydou Sow rejette catégoriquement, affirmant qu'il pouvait tout à fait concilier ces deux responsabilités et rester informé des enjeux internes de l'APR. « C'est vrai que je suis dans la fédération, mais cela n'empêche pas que je sois informé de ce qui se passe dans le parti »,se défend-t-il.

Malgré cette rupture, le fondateur du « Pacte Républicain » a tenu à préserver les apparences en rendant hommage à Abdoulaye Wade et en remerciant Macky Sall, déclarant ne rien regretter de ces années passées au sein de l'APR.

Cependant, l'événement le plus significatif de cette cérémonie de lancement s'est déroulé dans la salle. Aminata Touré, superviseure générale de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, y était présente. Cette visite n'avait rien de protocolaire. La représentante du parti présidentiel en a profité pour inviter publiquement Abdoulaye Seydou Sow à rejoindre les rangs de Kiiraay, lancé fin juillet par Bassirou Diomaye Faye. Le leader kaffrinois a promis une réponse dans les quinze jours.

Cette présence d'Aminata Touré symbolise la stratégie de Kiiraay, qui se présente comme « le parti majoritaire dans ce pays ». Engagé dans une campagne de maillage du territoire national, le parti présidentiel recherche des profils de haut niveau pour accélérer son implantation. Un maire de Kaffrine, ancien ministre, secrétaire général de la fédération de football et détenteur d'un réseau d'élus au-delà de sa région, représente exactement le type de personnalité que convoite un parti neuf en quête de légitimité et d'ancrage territorial.

Pour l'APR, cette défection constitue un coup dur supplémentaire. Le mouvement continue de se vider progressivement, comme en témoigne également le départ d'autres figures comme Thérèse Faye Diouf. Le départ de Saidou Sow s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de recomposition politique au Sénégal, où l'ancien parti au pouvoir perd progressivement ses cadres au profit du nouvel ordre politique incarné par Kiiraay.